Rota-Dekan wird päpstlicher Beauftragter für Torreciudad

Der 62-jährige spanische Dekan des Tribunals der Römischen Rota, Alejandro Arellano Cedillo, soll eine Lösung für die Differenzen zwischen der Diözese Barbastro-Monzón und der Prälatur des Opus Dei finden. Dabei geht es um die rechtliche, kanonische und pastorale Legalisierung des Torreciudad-Komplexes, in dem sich ein bekannter Marienschrein befindet. Die Personalie wurde an diesem Mittwoch bekannt.

Der Papst hat den Dekan des Tribunals der Römischen Rota, Alejandro Arellano Cedillo, zum bevollmächtigten päpstlichen Kommissar und Delegierten des Heiligen Stuhls für den Komplex von Torreciudad in Spanien ernannt. Dort befindet sich ein bekanntes Marienheiligtum, das Unserer Lieben Frau von den Engeln gewidmet ist und 1975 dank der Initiative des Opus Dei errichtet wurde. Das Presseamt gab die Ernennung für die spezifische Aufgabe an diesem Mittwoch bekannt.

Am 25. September hatte die Diözese Barbastro-Monzón in Aragonien, wo sich der Wallfahrtsort befindet, mitgeteilt, dass sie den Heiligen Stuhl mit der Lösung der Differenzen mit der Prälatur des Opus Dei bezüglich der juristischen, kanonischen und pastoralen Legalisierung des Torreciudad-Komplexes beauftragt habe. Sowohl die Diözese als auch das Opus Dei haben ihre Zuversicht ausgedrückt, dass der Heilige Stuhl eine Lösung in dieser Angelegenheit finden werde.

Biografie von Arellano Cedillo

Alejandro Arellano Cedillo wurde am 8. Juni 1962 in Olías del Rey, Spanien, geboren. Am 25. Oktober 1987 wurde er in Toledo für die Priesterbruderschaft der Arbeiter des Reiches Christi zum Priester geweiht. An der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom hat er das Lizentiat und den Doktortitel in Kirchenrecht erworben. Er war stellvertretender Gerichtsvikar in der Erzdiözese Madrid und Richter am Rota-Tribunal der Apostolischen Nuntiatur in Spanien. Seit 2007 ist er Prälat und Auditor des Tribunals der römischen Rota. Am 3. März 2021 ernannte ihn Papst Franziskus zum Dekan des Tribunals der Römischen Rota.

