Papst löst Stiftung an der Lateran-Universität auf

Das gab der Vatikan diesen Samstag bekannt. Der Hauptzweck der am 19. Juni 1996 gegründeten Stiftung „Civitas Lateranensis" bestand darin, mit ihren eigenen Mitteln zu den Forschungsaktivitäten der Päpstlichen Lateranuniversität und zu den Stipendien für ihre Studierenden beizutragen.

Papst Franziskus hat den Generalvikar des Bistums Rom, Baldo Reina, gemäß Kanon 120 § 1 des Kirchenrechts mit der Auflösung der Stiftung beauftragt. Dies geht aus einem entsprechenden Reskript des katholischen Kirchenoberhaupts hervor, das das vatikanische Presseamt diesen Samstag veröffentlichte.

Papst Franziskus ordnete außerdem an, dass das Restvermögen der Stiftung gemäß Artikel 10 des Stiftungsstatuts „der Päpstlichen Lateranuniversität anvertraut und für Stipendien zugunsten ihrer Studenten bestimmt wird“. Das Reskript tritt auf Geheiß des Papstes mit der Veröffentlichung in der Vatikanzeitung „Osservatore Romano" sofort in Kraft.

Zu den Hintergründen der Entscheidung gab der vatikanische Pressesaal nichts bekannt. Die von Johannes Paul II. gegründete Stiftung förderte begabte, aber materiell bedürftige Studierende mit Stipendien und Zuschüssen und leistete einen Beitrag zu den Forschungsaktivitäten der Lateran-Universität.

(vatican news - sst)