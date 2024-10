Vatikan: Zusätzlicher Sekretär im Evanglisierungs-Dikasterium

Dem italienischen Priester Samuele Sangalli sind vom Papst im Evangelisierungs-Dikasterium zusätzliche Aufgaben übertragen worden.

So ernannte er ihn zu einem „zusätzlichen Sekretär“ für die Verwaltung des Dikasteriums, und zwar in der Abteilung für Erstevangelisierung und neue Teilkirchen, in der Sangalli bislang schon als Untersekretär wirkte. Die Ernennung wurde am Dienstag bekanntgegeben.

Zusatzsekretär

Die Rolle war in der Behörde bislang nicht vorgesehen. Der Papst baut das Dikasterium schon seit einiger Zeit um. Es handelt sich um eine der wichtigsten Zentralbehörden der römischen Kurie, die deren missionarische Tätigkeiten plant und organisiert. Die Abteilung für Erstevangelisierung ist mit Mission und jungen Ortskirchen befasst.

Samuele Sangalli wurde am 10. September 1967 in Lecco (Italien) geboren und am 8. Juni 1996 in der Erzdiözese Mailand zum Priester geweiht. Er hat einen Abschluss in Erziehungswissenschaften von der Universität Roma Tre, einen Doktortitel in Philosophie von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und ein Lizentiat in Spiritueller Theologie von der Päpstlichen Theologischen Universität und dem Päpstlichen Institut für Spiritualität Teresianum in Rom. Er ist Mitglied des Dikasteriums für die Bischöfe und Professor an der Päpstlichen Universität Gregoriana und der Guido Carli Free International University for Social Studies in Rom. Im April 2023 hatte ihn der Papst zum Untersekretär in der Abteilung für Erstevangelisierung und neue Teilkirchen ernannt.

Zwei Abteilungen

Das Dikasterium für Evangelisierung geht auf die Kongregation für die Verbreitung des Glaubens zurück, die Papst Gregor XV. 1622 gründete. In ihrer heutigen Form besteht die Behörde seit Mitte 2022, als sie unter der Bezeichnung „Dikasterium für die Evangelisierung“ mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung zusammengelegt wurde.

Die Evangelisierungsbehörde gliedert sich in zwei Abteilungen: Eine für Erstevangelisierung und die neuen Teilkirchen sowie eine weitere für die grundlegenden Fragen der Evangelisierung in der Welt. Formal wird das Dikasterium vom Papst selbst geleitet, unterstützt von zwei Pro-Präfekten: Kardinal Luis Tagle und Erzbischof Rino Fisichella.

