Kardinal Zuppi beendet Moskau-Besuch

Der italienische Kardinal Matteo Zuppi ist von seiner Moskau-Reise nach Italien zurückgekehrt. Papst Franziskus hat ihn damit beauftragt, Wege zu einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine auszuloten.

Das vatikanische Presseamt zog in einem Statement am Donnerstagmittag eine Bilanz von Zuppis zweitem Besuch in der russischen Hauptstadt. Es sei darum gegangen, „die ihm von Papst Franziskus anvertraute Mission fortzusetzen“. Bei den Gesprächen des Kardinals in Moskau sei „eine Bewertung der bisherigen Maßnahmen zur Familienzusammenführung von Minderjährigen und zum Austausch von Gefangenen, Verwundeten und sterblichen Überresten von Gefallenen“ vorgenommen worden.

„Perspektiven für die Fortsetzung der humanitären Zusammenarbeit“

„Insgesamt ermöglichte der Besuch auch die Prüfung einer Reihe von Perspektiven für die Fortsetzung der humanitären Zusammenarbeit und die Eröffnung von Wegen zu dem so sehr erhofften Frieden“, so das Statement aus dem Vatikan wörtlich.

Zuppi ist auch Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz und hat enge Kontakte zur katholischen Bewegung Sant’Egidio. Im vergangenen Jahr hat er auch die ukrainische Hauptstadt Kyiv besucht.

(vatican news – sk)