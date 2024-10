Indonesischer Bischof verzichtet auf Kardinalserhebung

Einer der 21 Kirchenmänner, die am 7. Dezember Kardinäle werden sollten, hat auf die Aufnahme ins Kardinalskollegium verzichtet. Papst Franziskus akzeptierte die diesbezügliche Bitte des indonesischen Bischofs Paskalis Bruno Syukur, teilte der Vatikan am Dienstagabend mit.

Bischof Syukur von Bogor habe als Begründung den Wunsch geäußert, „in seinem priesterlichen Leben und in seinem Dienst an der Kirche und dem Volk Gottes weiter zu wachsen“, hieß es in der Mitteilung.

Der indonesische Kirchenmann ist 62 Jahre alt und gehört dem Franziskanerorden an. Papst Franziskus ernannte ihn 2013 zum Bischof von Bogor. Zuvor war Syukur von 2001 bis 2009 Provinzial der Franziskaner in Indonesien gewesen. Er stammt von der katholisch geprägten indonesischen Insel Flores und durchlief einen Teil seiner theologischen Ausbildung an der Universität der Franziskaner, dem Antonianum, in Rom.

(vatican news – gs)