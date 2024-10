Texte für Einheits-Gebetswoche auf Deutsch

Die ökumenische Vesper in St. Paul vor den Mauern im Januar 2024 (Vatican Media)

Die Gebete und Betrachtungen zur „Gebetswoche für die Einheit der Christen“ sind diesmal dem 1700. Jahrestag des ersten ökumenischen Konzils der Christen gewidmet.

Dieses Konzil fand 325 n. Chr. in Nicäa bei Konstantinopel statt. Die Brüder und Schwestern der Mönchsgemeinschaft von Bose in Italien haben die Texte verfasst, die jetzt auch auf Deutsch vorliegen.

„Glaubst du das?“

Auf der Internetseite des Weltrats der Kirchen (ÖRK) sind die Materialien für die Gebetswoche in sieben Sprachen verfügbar, darunter auch auf Deutsch. Die Gebetswoche wird vom 18. bis 25. Januar nächsten Jahres abgehalten; ihr Motto lautet diesmal „Glaubst du das?“ (Johannes 11,26).

Klosteranlagen in Bose (Norditalien)

Auch das vatikanische Dikasterium für die Einheit hat die Texte publiziert und sie den katholischen Bischofskonferenzen in aller Welt zukommen lassen. Zum Abschluss der Gebetswoche feiert der Papst üblicherweise am Fest der Bekehrung des hl. Paulus eine ökumenische Vesper in der römischen Basilika St. Paul vor den Mauern.

(vatican news – sk)