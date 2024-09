Kardinal Parolin in New York

Vatikan: „Atomwaffen abschaffen, Atomkrieg vermeiden“

„Die einzige Möglichkeit, einen Atomkrieg zu vermeiden, ist die vollständige Abschaffung von Atomwaffen.“ Das hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin bei einer UNO-Sitzung am Mittwoch in New York hervorgehoben.

Lesen Sie auch 26/09/2024 Papst in Luxemburg: Krieg ist „gefährliche Sklerose“ Angesichts von Krieg und Spaltung in der Welt und Europa hat der Papst zu politischen Konfliktlösungen und einer Erneuerung aus dem christlichen Glauben aufgerufen. Bis Sonntag ist ... 27/09/2024 Papst warnt Europa von Brüssel aus vor Krieg Die gegenwärtige Weltlage gebe „Anlass zu großer Besorgnis“, so der Vatikanvertreter, der „die alarmierende Zunahme des Risikos eines nuklearen Konflikts, das unaufhaltsame Wettrüsten und eine Reihe beunruhigender Drohungen“ aufzählte. Dies erhöhe Spannungen und „das Risiko eines absichtlichen oder versehentlichen Einsatzes von Kernwaffen, der die Menschheit und unser gemeinsames Haus mit einer unumkehrbaren Zerstörung bedroht“. Vor diesem Hintergrund sei eine vollständige Abschaffung von Atomwaffen geboten, so Parolin laut Redetext. Der Kardinalstaatssekretär äußerte sich bei einem hochrangigen Treffen zum Internationalen Tag für die vollständige Abschaffung von Atomwaffen am 26. September 2024. Dass Staaten ihre Nuklearwaffenarsenale mit Ressourcen aufstockten, die wirksamer für Entwicklungsbedürfnisse in der Welt eingesetzt werden könnten, sei „bedauerlich“, fuhr Parolin fort. Atomwaffenstaaten setzten auf Abschreckung statt auf einen Abbau dieser tödlichen Waffen, kritisierte er. Kritik am Prinzip der nuklearen Abschreckung Der Heilige Stuhl verurteile deren Einsatz und auch die Androhung solcher Nuklearwaffen. Er rufe alle Staaten auf, dem Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (TPNW) beizutreten. Eine Welt ohne Atomwaffen sei notwendig und möglich, Frieden und Stabilität müssten gefördert werden, so Kardinal Parolin. Papst Franziskus hat bei seiner Reise durch Luxemburg und Belgien am Donnerstag und Freitag Kriegsgewalt und Investitionen in Waffen deutlich verurteilt. (vatican news – pr)

