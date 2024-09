Vatikan: Wissenschaftler erforschten Perspektiven zur Ewigkeit

Experten aus Geistes- und Naturwissenschaft sind zu einer gemeinsamen Annäherung an existentielle Fragen zusammengekommen. Die vatikanische Sternwarte und die Universität Padua wollten damit neue wissenschaftliche Herangehensweisen anhand von 24 Expertenbeiträgen aus Physik, Psychologie, Philosophie und Theologie entwickeln.

In Zusammenarbeit mit der vatikanischen Sternwarte erforschte die Universität Padua unter neuen wissenschaftlichen Gesichtspunkten das Thema Ewigkeit. Professionelle Unterstützung dafür erhielt sie von Experten und Nobelpreisträgern in den Bereichen Physik, Philosophie, Theologie und Psychologie.

Ein Werk der Kooperation

Im Rahmen des Masterstudiengangs „Death Studies and End of Life“ an der Universität Padua hatte im Mai 2022 eine internationale Konferenz zum Thema Ewigkeit stattgefunden. Dort hatten sich 24 Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen getroffen, um über dieses zentrale und transdisziplinäre Thema zu diskutieren. Ihre Ergebnisse haben sie in einer Schrift unter dem Titel: „Eternity between space and time: from consciousness to the cosmos” (Auf Deutsch: Die Ewigkeit zwischen Raum und Zeit: vom Bewusstsein zum Kosmos, Anm. d. Red.) veröffentlicht.

Präsentation der Ergebnisse

An diesem Freitag wurde das beim Verlag De Gruyter erschienene Buch in der Generalkurie der Jesuiten in Rom vorgestellt. An der Pressekonferenz nahmen die vier Kuratoren des Essays sowie Autoren derselben teil: Gabriele Gionti, Fabio Scardigli, Ines Testoni, Andrea Toniolo.

Auf dem Programm standen philosophische, theologische und psychologische Fragen zu Gott, Ewigkeit und Bewusstsein. Ebenso wurden naturwissenschaftliche Konzepte wie Quantentheorie, Schwarze Löcher, das inflationäre Universum, der Urknalls und die Stringtheorie thematisiert. Auch Fragen der Neurowissenschaften und künstlichen Intelligenz wurden beleuchtet.

