Archivbild: Bischöfe in Rom (ANSA)

Vatikan: 267 neuernannte Bischöfe nehmen an Schulungskursen teil

Vom 15. bis 22. September versammeln sich 267 neu geweihte Bischöfe aus fünf Kontinenten in Rom, um an speziellen Ausbildungskursen teilzunehmen, die von verschiedenen Dikasterien des Heiligen Stuhls organisiert werden. Die Kurse, die jährlich stattfinden, zielen darauf ab, die Bischöfe in den Herausforderungen ihres Amtes zu unterstützen. Sie sind fester Bestandteil der Programmplanung der Römischen Kurie.

Lesen Sie auch 03/09/2022 Studienseminar für neue Bischöfe aus Missionsgebieten in Rom Insgesamt 80 Bischöfe nehmen vom 05.-17.09.2022 an einem Studienseminar des Dikasteriums für Evangelisierung teil. Sie sollen wie üblich zu Beginn ihres Amtes eine Zeit der ... Die diesjährige Zusammenkunft ist von besonderer Bedeutung, da zum ersten Mal ein Teil der Schulungen gemeinsam durchgeführt wird. Sowohl die 114 Bischöfe, die am Kurs des Dikasteriums für Evangelisierung teilnehmen, als auch die 153 Bischöfe, die sich dem Dikasterium für die Bischöfe angeschlossen haben, arbeiten in einigen Sitzungen zusammen. Unter den Teilnehmern befinden sich auch 25 Bischöfe des östlichen Ritus sowie fünf neu ernannte Bischöfe, die in der römischen Kurie tätig sind. Die gemeinsamen Arbeitssitzungen finden in der Päpstlichen Universität Urbaniana statt und beginnen jeweils mit einem Vortrag von Mitarbeitern des Staatssekretariats über das Handeln des Heiligen Stuhls in der globalisierten Welt. Der Kurs endet an diesem Mittwoch mit einem Vortrag von Kardinal Kevin Joseph Farrell über das Apostolat der Laien. Papstaudienz am 21. September Während der Woche nehmen die beiden Gruppen von Bischöfen auch an getrennten Schulungen teil. Der Kurs des Dikasteriums für Evangelisierung unter dem Motto „Die bischöfliche Mission in einer synodalen Kirche leben“ findet im Päpstlichen Kolleg St. Peter statt, während der vom Dikasterium für Bischöfe organisierte Kurs im Kolleg St. Paul abgehalten wird. Ein Höhepunkt der Woche wird die Audienz bei Papst Franziskus am 21. September sein, bei der die Bischöfe vom Papst ermutigt werden, in ihrem neuen Amt stets im Geiste der Gemeinschaft und Kollegialität zu handeln. Die Tradition der Schulungsseminare für neu geweihte Bischöfe, die 1994 ins Leben gerufen wurde, soll den Bischöfen helfen, sich mit den vielschichtigen Herausforderungen ihres Amtes auseinanderzusetzen. (fides -mg) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.