London-Affäre: Vatikan und Staatsanwaltschaft von Perugia ermitteln gemeinsam

Bei einem Treffen am Dienstag haben der umbrische Staatsanwalt Cantone, der vatikanische Kirchenanwalt Diddi und Gendarmerie-Kommandant Gauzzi den Beginn gemeinsamer Ermittlungen vereinbart. Es geht um mutmaßliche unbefugte Daten-Zugriffe während der Ermittlungen zum Londoner Immobilien-Skandal.

Wie das Presseamt des Vatikans mitteilte, hätten die Staatsanwaltschaft von Perugia und das Büro des Kirchenanwaltes des Staates der Vatikanstadt eine „Zusammenarbeit“ aufgenommen, nachdem auch Kirchenanwalt Alessandro Diddi, der im Vatikan staatsanwaltliche Befugnisse hat, „eine Akte über die mutmaßlichen unbefugten Zugriffe während der Ermittlungen im Rahmen der bekannten Untersuchung über den Kauf des Gebäudes in London“ eröffnet hat.

In seiner Mitteilung bezog sich der Pressesaal auf ein Treffen, das am 17. September in den Büros der Staatsanwaltschaft von Perugia zwischen dem für Umbrien zuständigen italienischen Staatsanwalt Raffaele Cantone, der stellvertretenden Staatsanwältin Laura Reale, dem vatikanischen Justizbeauftragten Diddi und dem Kommandanten des vatikanischen Gendarmeriekorps, Gianluca Gauzzi, stattfand. Das Treffen, so betont das Presseamt des Heiligen Stuhls, „wurde notwendig“, um den Beginn der Zusammenarbeit zwischen den beiden Justizbehörden zu vereinbaren.

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass versucht worden war, Daten über eine Reihe von Personen zu sammeln, die später im Fall des Verkaufs des Gebäudes in der Sloane Avenue auf der Anklagebank landen sollten. Die Affäre stand im Mittelpunkt des Prozesses vor dem Vatikanischen Gerichtshof, der zwei Jahre dauerte und mit der Verurteilung von zehn Angeklagten in erster Instanz endete.

