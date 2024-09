Der Hauptsitz der IAEA in Wien

Vatikan-Außenminister besucht Atomenergiebehörde

Der vatikanische „Außenminister“, Erzbischof Paul Richard Gallagher, nimmt in diesen Tagen in Wien an der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA teil.

Das teilte das vatikanische Staatssekretariat an diesem Sonntag auf X mit. Gallagher werde sich von diesem Sonntag bis zum Dienstag in der österreichischen Hauptstadt aufhalten, in der die IAEA ihren Sitz hat. Der britische Kurienerzbischof leitet im Staatssekretariat die Abteilung für die Beziehungen zu den Staaten. Der Vatikan tritt für eine völlige Ächtung von Atomwaffen ein. (vatican news – sk)