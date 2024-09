Vatikanische Gärten: Mosaik der Madonna des Friedens eingeweiht

Zum Gedenken an die heiligen koreanischen Märtyrer wurde am Freitag in einer feierlichen Zeremonie das Mosaik der „Madonna des Friedens“, ein Kunstwerk der koreanischen Künstlerin Shim Soonhwa Catherine, in den Vatikanischen Gärten eingeweiht. Mit dabei waren Kardinal Fernando Vérgez, Kardinal Lazarus You Heung Sik und die koreanischen Bischöfe, die derzeit auf Ad-limina-Besuch in Rom sind, ebenso wie rund 200 Gläubige.

Vatikanstadt

Das Mosaik, das im Mai 2023 von Kardinal Lazarus You in Auftrag gegeben worden war, symbolisiert durch die Darstellung der Jungfrau Maria in einem Hanbok, dem traditionellen koreanischen Gewand, den Wunsch nach Frieden und Einheit in einer vom Krieg geprägten Welt. In leuchtenden Farben, Rot für Mutterschaft und Türkis für Frieden, wird Maria gezeigt, wie sie die Schlange – das Symbol des Bösen – zertritt, mit dem Rosenkranz in der Hand, der als Waffe des Gebets dient.

Besonders bemerkenswert ist die Darstellung des Jesuskindes, das die Weltkugel in seiner Hand hält und in der traditionellen Kleidung koreanischer Kinder gekleidet ist, ein Symbol für den Schutz der Unschuld und der Jugend. Mit der Taube des Heiligen Geistes und dem Olivenzweig als Zeichen des Friedens im Hintergrund drückt das Werk die Hoffnung aus, dass die Fürsprache der Madonna dem koreanischen Volk und der gesamten Menschheit Frieden bringen möge.

Einweihung in den Vatikanischen Gärten

Eine feierliche Zeremonie im Zeichen des Gebets

Die Segnung des Mosaiks wurde durch das Gebet des Rosenkranzes begleitet, wobei die Anwesenden in den Anliegen von Papst Franziskus und besonders um das Geschenk des Friedens beteten. Die rituelle Segnung und das Gebet verbanden die Gläubigen aus aller Welt in der gemeinsamen Hoffnung auf eine friedvollere Zukunft.

Das Kunstwerk, das sich nun in den Vatikanischen Gärten befindet, ist das zwölfte Marienbild in dieser besonderen Sammlung, die Werke aus verschiedenen Ländern der Welt umfasst. Es steht symbolisch für die universelle Bedeutung von Frieden und Glauben, die in der katholischen Kirche verankert ist und über nationale Grenzen hinausgeht.

