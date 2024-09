Unsere nächsten Live-Übertragungen zur Synode

Schon bei den Einkehrtagen können Sie live dabei sein: Wir übertragen die Meditationen vormittags und nachmittags live und ohne Kommentar über www.vaticannews.va. Auch die Bußvigil sowie die Messfeier zur Eröffnung der Synode, sowie die erste Generalkongregation der Synode begleiten wir live und mit deutschem Kommentar.

Die Messe am 30. September um 18.45 Uhr wird im Petersdom gefeiert, Papst Franziskus wird nicht erwartet. Die Übertragung erfolgt live und ohne deutschen Kommentar.

Am Dienstagvormittag können Sie ebenfalls wieder die Meditationen bei den Einkehrtagen über die Webseite verfolgen, auch diese sind in Originalsprache ohne deutsche Übersetzung. Um 8.45 Uhr geht es los mit der Betrachtung zur Laudes von Sr. Maria Grazia Angelini, anschließend, um 9.15 Uhr und um 11.30 Uhr gibt es die dritte und vierte Meditation von Fr. Timothy Radcliffe, jeweils in Originalsprache, der Text wird anschließend auf unserer Webseite in deutscher Übersetzung zur Verfügung gestellt.

Mit deutschem Live-Kommentar begleiten wir hingegen die Bußvigil, die Papst Franziskus vor dem offiziellen Beginn der 2. Synodensitzung gewollt hat. Wir übertragen am 1. Oktober 2024 ab 18.00 Uhr live über die üblichen Kanäle.

Am Mittwoch, 2. Oktober 2024, wird die Synode feierlich mit einer Messe auf dem Petersplatz eröffnet, der Papst Franziskus vorstehen wird. Ab 10 Uhr geht es los, wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

Von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr tagt dann die 1. Generalkongregation, an der Papst Franziskus teilnehmen und einige Worte an die Synodalen richten wird. Diese Sitzung werden wir in voller Länge und mit deutschem Kommentar über unsere üblichen Kanäle ausgestrahlt, begleiten.

Über weitere Live-Übertragungen werden wir nach und nach informieren.

Details zur Bußvigil

Die Bußvigil steht am Abschluss der beiden Einkehrtage für die Synodenteilnehmer im Vatikan und vor der feierlichen Eröffnung mit einer Messe am Mittwoch. Es gehe dabei nicht darum, die Sünde der anderen anzuprangern, teilten die Synodenorganisatoren mit. Wer die Bitte um Vergebung ausspreche, tue dies im Namen aller Getauften. Insbesondere bekenne man folgende Sünden:

- Sünde gegen den Frieden

- Sünde gegen die Schöpfung, gegen die einheimischen Völker, gegen die Migranten

- Sünde des Missbrauchs

- Sünde gegen die Frauen, die Familie, die Jugend

- Sünde der Lehre, die als Stein des Anstoßes benutzt wird

- Sünde gegen die Armut

- Sünde gegen die Synodalität / Mangel an Zuhören.

Am Ende dieses Sündenbekenntnisses werde der Papst im Namen aller Gläubigen die Bitte um Vergebung an Gott und „an die Schwestern und Brüder der ganzen Menschheit“ richten, hieß es bei der Vorstellung der Vigil im Vatikan Mitte September weiter.

Die Bußfeier, die gemeinsam vom Generalsekretariat der Synode und der Diözese Rom in Zusammenarbeit mit der Union der Ordensoberen (USG) und der Internationalen Union der Generaloberinnen (UISG) organisiert wird, steht allen offen, insbesondere Jugendlichen, und wird auch live übertragen.

