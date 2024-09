Archivbild: Benedikt XVI. (ANSA)

Ratzinger-Preis 2024: Ehrungen für Theologen und Bildhauer

Am Freitag, dem 22. November, wird Kardinal Pietro Parolin, Staatssekretär des Vatikans, den renommierten Ratzinger-Preis 2024 an den irischen Theologen Cyril O'Regan und den japanischen Bildhauer Etsurō Sotoo verleihen. Die feierliche Zeremonie findet um 17:00 Uhr in der Sala Regia des Apostolischen Palastes im Vatikan statt.

Vorher, um 7:15 Uhr, wird eine Messe zum Gedenken an Papst Benedikt XVI. an dessen Grab in den Vatikanischen Grotten abgehalten. Im Anschluss daran empfängt Papst Franziskus die Preisträger persönlich. Die Preisträger Cyril O'Regan, Professor für Systematische Theologie an der Universität von Notre Dame (USA), hat sich durch seine Studien zur Geschichte des Christentums und Systematischen Theologie weltweit einen Namen gemacht. Besondere Aufmerksamkeit widmete er in seiner Forschung der Lehre von Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. Etsurō Sotoo, Bildhauer und Nachfolger des berühmten Architekten Antoni Gaudí, ist insbesondere durch seine Arbeiten an der Sagrada Familia in Barcelona bekannt. Sotoo, der zum Christentum konvertierte, folgt Gaudís Vision, die Basilika als spirituelles und künstlerisches Werk zu vollenden. Der Ratzinger-Preis Der Ratzinger-Preis, initiiert von der Vatikanischen Stiftung Joseph Ratzinger-Benedikt XVI., ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen im Bereich der Theologie und wird seit 2011 jährlich an herausragende Persönlichkeiten verliehen. Der Preis würdigt nicht nur akademische Leistungen in der Theologie, sondern erweitert sich auch auf christlich inspirierte Künste. Mit den diesjährigen Preisträgern wird die Liste der Geehrten auf insgesamt 30 Persönlichkeiten aus 18 Ländern anwachsen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht den globalen Einfluss und die kulturelle Vielfalt des Preises, der nicht nur Katholiken, sondern auch Angehörige anderer christlicher Konfessionen sowie bislang einen jüdischen Preisträgers ehrt. (pm - mg)