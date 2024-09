Neuer Präsident der Stiftung Centesimus Annus pro Pontifice ernannt

Paolo Garonna ist der neue Präsident der Stiftung Centesimus Annus pro Pontifice. Er folgt auf Anna Maria Tarantola, die das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Das gab die Stiftung an diesem Montag bekannt.

Paolo Garonna übernimmt das Amt des Präsidenten der Stiftung Centesimus Annus pro Pontifice und tritt damit die Nachfolge von Anna Maria Tarantola an. Die renommierte Wirtschaftsexpertin und ehemalige Präsidentin des italienischen Rundfunks RAI, die seit 2019 die Leitung der Stiftung innehatte, entschied sich aus persönlichen Gründen, ihre Amtszeit nicht zu verlängern.

Paolo Garonna ist bereits seit 2008 Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses der Stiftung. Der Professor für Wirtschaftspolitik an der LUISS Guido Carli Universität in Rom hat nach seinem Studium an der Universität Sapienza in Rom auch Forschungsaufenthalte an der University of Denver in den USA und der University of Cambridge in Großbritannien absolviert.

Wer ist Garonna?

Garonna hat sich als stellvertretender Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, Generaldirektor des italienischen Statistikamtes ISTAT, Chefökonom der Confindustria und Generalsekretär der Federation of Banks, Insurance and Finance einen Namen gemacht. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher Studien und Publikationen zur Soziallehre der Kirche sowie zu wirtschaftlichen und finanziellen Themen.

Seine Ernennung zum Präsidenten der Stiftung Centesimus Annus pro Pontifice markiert einen wichtigen Moment in der Geschichte der Stiftung, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1993 der Förderung der Soziallehre der Kirche und der Unterstützung wohltätiger Projekte widmet. Mit Garonna an der Spitze will die Stiftung nun ihre Mission weiter vorantreiben und dabei einen besonderen Fokus auf die Vermittlung wirtschaftlicher Prinzipien legen, die mit den ethischen und sozialen Werten der katholischen Kirche im Einklang stehen.

Hintergrund

Die Stiftung Centesimus Annus pro Pontifice ist bekannt für ihre Rolle als Brücke zwischen Kirche und Wirtschaft, indem sie den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Welten fördert.

(vatican news – mg)