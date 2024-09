Medjugorje-Note des Vatikans kurz und knapp: Was steht drin?

Seit mehr als 40 Jahren ringt der Vatikan um eine Stellungnahme zu den mutmaßlichen Marienerscheinungen in Medjugorje. Nun gibt es die offizielle Zustimmung - mit einigen Einschränkungen. Hier das Wichtigste in Kürze:

Was ist die Hauptaussage des vatikanischen Dokuments „Königin des Friedens“ über Medjugorje?

Das vatikanische Dokument „Königin des Friedens“ befasst sich mit den mutmaßlichen Marienerscheinungen in Medjugorje und will eine lange Debatte beenden. Es anerkennt die spirituellen Phänomene in Medjugorje als Marienverehrung und hebt die positiven seelsorgerischen Effekte hervor, die mit dem Ort verbunden sind. Wichtige Früchte dieser Erscheinungen sind zahlreiche Bekehrungen, die Rückkehr zu den Sakramenten, Berufungen zum Priester- und Ordensleben sowie die Vertiefung des Glaubenslebens. Aber zugleich betont der Vatikan, dass die Berichte der Seher differenziert betrachtet werden müssen und einige von ihnen möglicherweise persönliche Interessen verfolgt haben könnten. Widersprüche in den Marienbotschaften sind laut dem Dokument nicht auszuschließen.

Wie beurteilt die Kirche die Rolle der Seher und die Botschaften?

Die Kirche betont in ihrer Stellungnahme, dass die Seher von Medjugorje nicht als zentrale Vermittler der Marienbotschaften wahrgenommen werden sollen. Die positiven Früchte der spirituellen Erfahrung in Medjugorje werden anerkennt, aber zugleich nimmt die Vatikannote ausdrücklich Abstand von der Beurteilung des Lebenswandels der Seher. Einige Botschaften der Seher werden kritisch betrachtet, weil sie persönliche Interessen widerspiegeln könnten. Die Kirche macht deutlich, dass die Botschaften nicht als lehramtliche Inhalte gelten und ihre Deutung im Kontext des Evangeliums erfolgen sollte. Aber nochmal: Insgesamt fällt der Vatikan ein positives Urteil über die spirituellen Effekte, die er unabhängig von den Sehern als fruchtbar ansieht.

Welche Rolle spielt die Marienverehrung von Medjugorje für die weltweite Glaubensgemeinschaft?

Die Marienverehrung in Medjugorje hat eine weltweite Anziehungskraft entwickelt, was sich in der wachsenden Zahl der Pilgerfahrten und den positiven Auswirkungen auf die Glaubenspraxis zeigt. Der Ort hat sich als ein Zentrum spiritueller Erneuerung etabliert, das vielen Menschen hilft, ihren Glauben zu vertiefen. Menschen, die dem Glauben fernstanden oder ihn nur oberflächlich praktizierten, finden in Medjugorje oft zurück zu den Sakramenten, einige entdecken ihre Berufung zum Priester- und Ordensleben, andere schaffen es, ihre Ehe zu retten. Dieser seelsorgerische Erfolg wird von der Kirche besonders betont, denn er zeigt, dass die spirituelle Dimension von Medjugorje weiterhin einen positiven Beitrag zur globalen Glaubensgemeinschaft leistet.

