Das Herz des Hirten und der Glaube des Volkes

Das Nihil obstat für Medjugorje war möglich dank der Anerkennung der positiven Früchte der dortigen geistlichen Erfahrung und des pastoralen Ansatzes des Papstes.

ANDREA TORNIELLI

Der offizielle Startschuss für die Anerkennung und die spirituelle Erfahrung, die im Juni 1981 in Medjugorje begann, als sechs Jugendliche berichteten, sie hätten die Muttergottes gesehen, wurde durch die vielen positiven Früchte ermöglicht, die in dieser Pfarrei zu sehen sind. Diese wird jedes Jahr von mehr als einer Million Menschen aus der ganzen Welt besucht: Pilgerfahrten, Bekehrungen, die Rückkehr zu den Sakramenten, Ehen in der Krise, die wiederhergestellt werden. Es sind diese Elemente, die Papst Franziskus seit seiner Zeit als Bischof in Argentinien immer im Blick hatte: Die Volksfrömmigkeit, die so viele Menschen zu den Heiligtümern treibt, muss begleitet und wenn nötig korrigiert, aber nicht erstickt werden. Bei der Beurteilung angeblicher übernatürlicher Phänomene muss man immer genau auf die geistlichen Früchte achten.

Es entspricht dieser Auffassung des Nachfolgers Petri, dass er mit den im vergangenen Mai veröffentlichten neuen Normen das kirchliche Urteil von der anspruchsvolleren Erklärung der Übernatürlichkeit abgekoppelt hat. Letztere mag noch ausstehen, aber es ist nicht mehr nötig, darauf zu warten, um Gottesdienste, Andachten und Wallfahrten zu genehmigen, wenn keine Täuschungen oder versteckte Interessen vorliegen, die Botschaften rechtgläubig sind und vor allem viele positive Erfahrungen vorliegen.

Eine Entscheidung, die nicht überraschend kommt

Dank des Seelsorgerherzens von Franziskus fällt eine Entscheidung über eine der bekanntesten und umstrittensten Marienerscheinungen des letzten Jahrhunderts. Eine Entscheidung, die nicht überraschend kommt. Bereits im vergangenen Mai hatte Kardinal Fernández auf eine Frage zu Medjugorje geantwortet: „Mit diesen Normen denken wir, dass es einfacher sein wird, voranzugehen und zu einer Schlussfolgerung zu kommen“.

Und das ist kein neuer Ansatz, wie die Worte des damaligen Kardinals Ratzinger in dem Interviewbuch Rapporto sulla Fede bezeugen: „Eines unserer Kriterien ist es, den Aspekt der tatsächlichen oder vermuteten ‚Übernatürlichkeit‘ der Erscheinung von dem ihrer geistlichen Früchte zu trennen. Die Pilgerfahrten des frühen Christentums führten zu Orten, bei denen unser kritischer Geist als Moderner manchmal über die ‚wissenschaftliche Wahrheit‘ der mit ihnen verbundenen Überlieferung stutzig wird. Das tut der Tatsache keinen Abbruch, dass diese Pilgerfahrten fruchtbar, nützlich und wichtig für das Leben des christlichen Volkes waren. Das Problem ist nicht so sehr das des modernen Hyperkritizismus (der dann unter anderem in einer Art neuer Leichtgläubigkeit endet), sondern das der Bewertung der Vitalität und Rechtgläubigkeit des religiösen Lebens, das sich um diese Orte herum entwickelt.“ Benedikt XVI. selbst hatte 2010 eine von Kardinal Camillo Ruini geleitete Kommission mit der Untersuchung des Phänomens betraut, und das Ergebnis war positiv ausgefallen.

Kardinal Víctor Fernández Anfang Dezember 2023 in Rom

Keine Lügen oder Fälschungen

Die Note mit dem Titel „Königin des Friedens“ erkennt daher die Güte der Früchte an, gibt eine insgesamt positive Beurteilung der vielen Botschaften im Zusammenhang mit Medjugorje, die im Laufe der Jahre verbreitet wurden, und korrigiert einige problematische Texte und Interpretationen, die durch den subjektiven Einfluss der Seher beeinflusst worden sein könnten. In Bezug auf die ehemaligen Protagonisten des Phänomens, die im Laufe der Jahre Gegenstand von Kontroversen und Anschuldigungen waren, stellt das Dokument gleich in den ersten Zeilen klar, dass das Nihil obstat keine Beurteilung ihrer moralischen Lebensführung impliziert und dass die geistlichen Gaben in jedem Fall „nicht notwendigerweise die moralische Vollkommenheit der beteiligten Personen voraussetzen, um zu wirken“. Gleichzeitig bedeutet die Tatsache, dass das Nihil obstat erteilt wurde, dass keine besonders kritischen oder riskanten Aspekte festgestellt wurden, auch keine Lügen, Fälschungen oder Pseudologie.

Zentrale Botschaft: Umkehr und Frieden

Die Note des Dikasteriums hebt die beiden zentralen Kerne der Botschaft von Medjugorje hervor: die der Bekehrung und der Rückkehr zu Gott und die des Friedens. Als das Phänomen begann und Maria sich als „Königin des Friedens“ vorstellte, konnte niemand ahnen, dass genau dieses Land Schauplatz blutiger Zusammenstöße sein würde. Der Verfasser dieses Leitartikels war bei einer Pilgerfahrt tief beeindruckt von den Zeugnissen von Freunden und Mitbürgern der Seher: Menschen, die weder mit den Erscheinungen noch mit den Botschaften etwas zu tun hatten, die aber angesichts der Grausamkeit des Krieges, der in diesen Ländern sogar unter Nachbarn geführt wurde, zu verzeihen wussten. Dank ihrer Glaubenserfahrung im Zusammenhang mit den Erscheinungen von Medjugorje hatten sie sich auch mit denjenigen versöhnt, die sich schwerer Gewalt gegen ihre Angehörigen schuldig gemacht hatten. Ein weitaus „wundersamerer“ Aspekt als viele andere Phänomene, von denen rund um die Erscheinungsorte gesprochen wird.

Die authentische Botschaft von Medjugorje liegt nämlich in jenen Botschaften, in denen die Muttergottes sich selbst relativiert und uns auffordert, nicht den falschen Propheten nachzulaufen, nicht neugierig nach Nachrichten über „Geheimnisse“ und apokalyptische Vorhersagen zu suchen, wie es in einer Botschaft vom November 1982 heißt: „Geht nicht auf die Suche nach außergewöhnlichen Dingen, sondern nehmt das Evangelium, lest es, und alles wird euch klar werden.“

