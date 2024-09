Kardinal Parolin bei 79. UN-Generaldebatte in New York

UNO-Sitz in New York (©Lewis Tse Pui Lung - stock.adobe.com)

Kardinal Parolin wird sich vom 22. bis 30. September in den USA aufhalten, um dort an den Veranstaltungen der High Level Week 2024 teilzunehmen. Geplant ist auch eine Messe zum 60. Jahrestag des Heiligen Stuhls bei der UNO. Das gab das Staatssekretariat über seinen Social-Media-Account @TerzaLoggia bekannt.

Von Sonntag, 22. September, bis Montag, 30. September, wird Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin nach New York reisen, um dort an der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.

Wie aus einem Post auf dem Social-Media-Account des Staatssekretariats @TerzaLoggia hervorgeht, wird Kardinal Parolin nicht nur am UN-Zukunftsgipfel und Veranstaltungen der High Level Week 2024 teilnehmen; auch eine Messe aus Anlass der 60-jährigen Anwesenheit des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen ist geplant. Der Heilige Stuhl ist nicht UN-Mitglied, hat aber seit 1964 Beobachterstatus. Derzeitiger Ständiger Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen ist Erzbischof Gabriele Caccia.

Der Rahmen

Am 22. und 23. September kommen Staats- und Regierungschefs zum UN-Zukunftsgipfel in New York zusammen, bei dem auch ein „Zukunftspakt“ beschlossen werden soll, um möglichst konkrete Maßnahmen zur Lösung internationaler Probleme zu vereinbaren.

Die 79. Generaldebatte der Vereinten Nationen findet vom 24. bis zum 30. September 2024 statt. Rund 150 Staats- und Regierungschefs werden in New York erwartet.

In diesem Jahr konzentriert sich die UN-Generalversammlung auf die Förderung multilateraler Ansätze auf der Grundlage der UN-Charta und die Umsetzung der Agenda 2030. Insbesondere geht es um die Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, nachhaltige Entwicklung sowie die Bekämpfung des Klimawandels, des Verlusts der biologischen Vielfalt und der Umweltverschmutzung.

Die 79. Sitzungsperiode der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde am 10. September offiziell eröffnet.

(vatican news - cs)