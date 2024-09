Vatikan: Botschafter treffen Vertreter der Uni Betlehem

Die Führung der „Universität Betlehem“ hat sich am Donnerstag in Rom mit Botschaftern verschiedener Länder beim Heiligen Stuhl getroffen.

Bei der Veranstaltung ging es um die Arbeit der ersten und einzigen katholischen Universität in Palästina und über die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf den Studienbetrieb. Die 1973 gegründete Uni, die ihren Sitz 500 Meter von der Geburtskirche Jesu in Betlehem hat, wird von den „Christlichen Schulbrüdern“ geleitet und konzentriert sich auf praktische Ausbildungen.

Über 3.300 junge Männer und Frauen – Christen und Muslime – werden von zumeist palästinensischen Dozierenden unterrichtet. Jedes Jahr verlassen unter anderem Lehrpersonen, Pflegerinnen, Buchhalter, Betriebswirtinnen, Hotelfachangestellte, Sozialarbeiterinnen und Naturwissenschaftler die Universität. Mit der Uni will die katholische Kirche der Abwanderung junger Leute, darunter viele Christen, aus den palästinensischen Gebieten etwas entgegensetzen.

„Hort des Lernens und der Hoffnung“

Bei der Veranstaltung in Rom unterstrichen der Generalobere der „Christlichen Schulbrüder, Armin Luistro, und der Rektor der Universität Bethlehem, die Rolle der Uni „als Hort des Lernens und der Hoffnung“. Angesichts der aktuellen Krise in Palästina hätten die Herausforderungen für die Studierenden erheblich zugenommen, was die Aufgabe der Universität noch wichtiger mache.

„Die Universität Bethlehem ist für die palästinensischen Studenten in diesen turbulenten Zeiten eine Stütze der Stärke und Widerstandsfähigkeit“, so Luistro. „Wir müssen unbedingt dazu beitragen, ihre Geschichte weiter zu verbreiten und ihren Weg zu unterstützen.“ Die Botschafter wurden dazu ermutigt, die Geschichte der Universität in ihren internationalen Netzwerken zu verbreiten. Welche Botschafter genau an der Veranstaltung teilnahmen bzw. nicht teilnahmen, wurde in einem Statement nicht mitgeteilt.

