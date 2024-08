Vatikanische Sternwarte: Workshop zu Spiritualität und Astronomie

Mond hinter der Peterskuppel (AFP or licensors)

Vom 30. August bis 1. September 2024 findet in der Vatikanischen Sternwarte ein Workshop unter dem Titel „Spiritualität und Astronomie 2024 – ‚Als sie den Stern sahen, empfanden sie große Freude‘“ statt. Er zielt darauf ab, die Verbindung zwischen Glaube und Wissenschaft zu vertiefen und bietet den Teilnehmern Gelegenheit, sowohl spirituelle als auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Der Workshop beginnt mit einer Einführung durch den Jesuiten Guy J. Consolmagno, den Direktor der Vatikanischen Sternwarte, gefolgt von einer Rede des Jesuitenpaters Gabriele Gionti. Pater Gionti wird die Rolle der Jesuiten in der Wissenschaftshistorie beleuchten, insbesondere von Clavius bis Coyne. Am gleichen Tag findet auch eine Messe in Castel Gandolfo statt, es gibt eine Führung der Sternwarte zu den Teleskopen und Himmelsbeobachtung unter Anleitung des Amateurastronomen Claudio Costa.

Der zweite Tag, der 31. August, widmet sich insbesondere der Verbindung zwischen Spiritualität und Astronomie. Nach einem Vortrag von Monsignore Tomasz Trafny zum Thema „Spiritualität und Astronomie“ wird Sr. Irene Tranquillini über den spirituellen Impuls, den die Betrachtung des Himmels geben kann, sprechen. Die Teilnehmer haben anschließend die Möglichkeit, die Sonne zu beobachten und an einer Diskussion über den Einfluss der wissenschaftlichen Kultur auf die zeitgenössische Gesellschaft teilzunehmen, die von Monsignore Carlo Maria Polvani moderiert wird.

Himmelsbeobachtung und Gebet

Am letzten Tag, dem 1. September, beginnt der Tag früh mit Himmelsbeobachtungen und einem Gebet. Im weiteren Verlauf des Tages werden Vorträge über christliche Spiritualität und Kosmologie, sowohl aus historischer als auch aus moderner Sicht, gehalten. Den Abschluss des Workshops bildet eine Messe in der Vatikanischen Sternwarte, begleitet von einer abschließenden Reflexion der Teilnehmer.

Weitere Infos

Der Workshop bietet eine seltene Gelegenheit, Astronomie durch die Linse der Spiritualität zu betrachten und ist sowohl für Gläubige als auch für Wissenschaftsinteressierte von großer Bedeutung. Weitere Informationen und Details zum Programm können auf der Website der Vatikanischen Sternwarte eingesehen werden: www.vaticanobservatory.va.

(pm – mg)