Vatikan: Neuer Untersekretär für Kirchenrechts-Behörde

Papst Franziskus hat den finnischen Kirchendiplomaten Tuomo T. Vimpari zum Untersekretär des Dikasteriums für die Gesetzestexte ernannt. Der Vatikan gab die Entscheidung an diesem Mittwoch bekannt. Vimpari tritt an die Stelle des deutschen Salesianerpaters Markus Graulich.

Der 60 Jahre alte Kirchenrechtler, der aus dem Bistum Limburg stammt, wirkte seit 2014 als Untersekretär der Kirchenrechts-Behörde des Heiligen Stuhles. Davor war Graulich seit 2009 Kirchenanwalt am Obersten Gerichtshof des Heiligen Stuhles, der Apostolischen Signatur, und lehrte Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität der Salesianer in Rom, wo er zeitweise auch als stellvertretender Dekan der Fakultät für Kirchenrecht fungierte. Er nahm an mehreren Bischofssynoden teil und ist ein gefragter Interviewpartner für kanonistische Fragen.

Der neue Untersekretär des Dikasteriums für die Gesetzestexte Tuomo T. Vimpari war zuletzt Nuntiaturrat an der Apostolischen Nuntiatur in Rumänien und in Moldawien. Er wurde 1968 im finnischen Nokia geboren und 1999 zum Priester für die Diözese Helsinki geweiht. Vimpari hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften von der Universität Helsinki und einen Doktortitel in Kirchenrecht von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. In seiner Diözese war er unter anderem als Generalvikar tätig.

Nach dem Besuch von Kursen an der Päpstlichen Kirchenakademie trat der finnische Priester 2006 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein. Zu seinen Stationen als Kirchendiplomat zählte die Nuntiatur in Deutschland, aber auch jene in der Ukraine, in Indien und Nigeria.

