Radioakademie: Das Heilige Jahr – Sinn und Symbole (Teil 2)

Was ist das Symbol schlechthin, wenn Gläubige ein Heiliges Jahr begehen und dazu nach Rom pilgern? Für die meisten ist es die Heilige Pforte, genauer: das Durchschreiten derselben. Der Papst macht das (und bald wieder) zur Eröffnung des Heiligen Jahres, und alle Pilger tun es ihm gleich.

In unserer August-Radioakademie spricht Gudrun Sailer mit dem auf den Vatikan spezialisierten Journalisten und Buchautor Ulrich Nersinger über Sinn, Symbole und Traditionen der Heiligen Jahre, im zweiten Teil geht es speziell um die Heilige Pforte – unter anderem erfahren wir da, dass Heilige Pforten auch in anderen, vorchristlichen Kulturen Bestand hatten.

Hier ein Auszug aus dem zweiten Teil unserer Radioakademie zum Heiligen Jahr:

(vatican news – gs)