Rom bereitet sich auf das historische Fest der Madonna della Neve vor

Die päpstliche Basilika S. Maria Maggiore lädt wenige Tage vor den Feierlichkeiten zum Jahrestag ihrer Einweihung und zum Fest der Muttergottes vom Schnee alle Gläubigen, Einwohner und Touristen zu einem der bedeutendsten traditionellen Feste der italienischen Hauptstadt ein.

Lesen Sie auch 11/07/2024 Live bei uns: Papst Franziskus feiert „Schnee-Madonna“ in Rom Das katholische Kirchenoberhaupt wird am 5. August an der Vesper zur Feier des Hochfestes der „Madonna vom Schnee“ in der Basilika Santa Maria Maggiore teilnehmen. Das jährliche ...

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Triduum am 2., 3. und 4. August, jeweils um 18.00 Uhr. Der Höhepunkt der Festlichkeiten ist am Montag, dem 5. August, dem Hochfest Unserer Lieben Frau vom Schnee und dem Jahrestag der Einweihung der Basilika. Traditionell wird an diesem Tag der überlieferte „Schneefall“ nachgestellt, um an das wundersame Ereignis aus dem Jahr 358 n. Chr. zu erinnern, als die Jungfrau Maria Papst Liberius im Traum erschien. Sie forderte ihn auf, eine Kirche an dem Ort zu errichten, den sie ihm zeigen würde - am nächsten Morgen fand man trotz der hochsommerlichen Temperaturen eine Schneedecke auf dem Esquilin, wo dann die Kirche gebaut wurde.

Zwei zentrale Ereignisse markieren den eigentlichen Feiertag: Am 5. August wird um 10.00 Uhr eine feierliche Messe von Kardinal Stanilslaw Rilko, dem Erzpriester der Basilika, geleitet. Am Nachmittag um 17.30 Uhr wird Papst Franziskus persönlich bei der Vesper anwesend sein, die von Rolandas Makrickas, dem Erzpriester-Koadjutor, geleitet wird. Radio Vatikan wird die Feier live und mit deutschsprachigem Kommentar begleiten. Nach der Vesper wird der Papst in die Pauluskappelle gehen, um vor der ihm besonders lieben Ikone der Salus Populi Romani einen Moment des persönlichen Gebets zu verbringen.

Diese Feierlichkeiten sind nicht nur ein tiefes religiöses Ereignis, sondern auch ein kulturelles Highlight in Rom, das Touristen und Gläubige aus aller Welt anzieht.

(vatican news – mg)