Papst fordert Frieden im Nahen Osten

Papst Franziskus hat erneut zu Friedensverhandlungen im Nahen Osten aufgerufen. Während in Kairo weitere Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza vorbereitet werden, betonte der Papst beim Angelus: Dialog statt Gewalt.

Papst Franziskus hat bei seinem traditionellen Mittagsgebet auf dem Petersplatz in Rom erneut eindringlich für Friedensverhandlungen im Nahen Osten plädiert: „Beten wir weiter dafür, dass sich im Nahen Osten, Palästina und Israel, Wege des Friedens eröffnen." Er appellierte an die Konfliktparteien in Palästina und Israel, den Dialog zu suchen und auf Gewalt zu verzichten. Der Papst betonte die Notwendigkeit, Wege des Friedens zu finden und rief dazu auf, sich gewaltsamer Aktionen und Reaktionen zu enthalten. Neben dem Nahen Osten bezog er in seinen Friedensappell auch andere Krisengebiete wie die Ukraine und Myanmar ein.

(vatican news)