„Wofür lohnt sich zu leben?“

„Gerade in unserer komplexen Zeit ist die Suche nach dem, was das Zentrum des Geheimnisses des Lebens und der Wirklichkeit ausmacht, von entscheidender Bedeutung.“

Das schreibt der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in einer Botschaft an das 45. „Meeting“ von Rimini. „Unsere Zeit ist durch verschiedene Probleme und große Herausforderungen gekennzeichnet, angesichts derer wir manchmal ein Gefühl der Ohnmacht, des Verzichts und der Passivität verspüren“, so der engste Mitarbeiter von Papst Franziskus weiter.

„Das kann dazu führen, dass man mit den Füßen auf der Stelle tritt und sich von der Hektik des Vergänglichen mitreißen lässt, bis hin zum Verlust des Sinns der Existenz.“ In dieser Situation sei die Entscheidung, sich auf die Suche nach dem Wesentlichen zu machen, umso wichtiger.

Die eisigen Winde des Krieges

Parolin, der kürzlich im Auftrag des Papstes die Ukraine besucht hat, spricht in der Botschaft auch von den „eisigen Winden des Krieges“. Auch sie müssten uns dazu bringen, einmal „innezuhalten und zu fragen: Gibt es überhaupt etwas, wofür es sich zu leben und zu hoffen lohnt?“.

Das stark katholisch geprägte „Meeting von Rimini für die Völkerfreundschaft“ wird seit Ende der siebziger Jahre in der Stadt an der Adria durchgeführt. Es bietet wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft ein Forum und erinnert entfernt an die Katholikentage, die in Deutschland seit 19. Jahrhundert durchgeführt werden.

(vatican news – sk)