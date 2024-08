Papst Franziskus beim Angelus (ANSA)

Live bei uns an Himmelfahrt: Angelus mit Papst Franziskus

Zum Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August übertragen wir live und mit deutscher Begleitung das Angelus-Gebet mit Papst Franziskus vom Petersplatz ab 11.55 Uhr. Die Generalaudienz mit Papst Franziskus an diesem Mittwoch (14. August) findet nicht statt, da im Vatikan auch der 14. August ein Feiertag ist.

Lesen Sie auch 12/08/2024 Papst: „Geistliche Unterscheidung ist harte Arbeit“ „Unterscheidung der Geister“: So nannte der hl. Ignatius von Loyola eine Methode, um mit Verstand und Gefühl den Willen Gottes für unser Leben herauszufinden. Franziskus, der als ... Am 15. August feiert die Kirche eines der ältesten Marienfeste der Christenheit: die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Radio Vatikan/Vatican News überträgt das Angelus-Gebet mit Papst Franziskus zu Mariä Himmelfahrt im Livestream auf der Webseite vaticannews.de ab 11.55 Uhr. Wir übertragen auch bei uns auf Facebook und Youtube; außerdem übernehmen auch viele unserer Partnersender die Übertragung: Die katholischen Fernsehsender EWTN und k-TV, Radio Horeb, Radio Gloria, die Radio-Maria-Familie und das Kölner Domradio.

