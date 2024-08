Kardinal Zuppi spricht mit Peking über Ukraine

Der Sonderbeauftragte des Papstes für Friedensbemühungen im Krieg Russland-Ukraine, Kardinal Matteo Zuppi, hat mit einem Vertreter des chinesischen Regimes telefoniert.

Das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Donnerstag mit. Zuppi, der auch Erzbischof von Bologna ist, habe sich am Mittwoch mit Li Hui, dem Sonderbeauftragten der Pekinger Regierung für eurasische Angelegenheiten, per Telefon ausgetauscht. Das „herzliche Gespräch“ gehöre in den Kontext der dem Kardinal von Papst Franziskus übertragenen Mission für den Frieden in der Ukraine.

„Herzliches Gespräch“

Zuppi hatte im vergangenen September auch Peking besucht, um Wege zu einem Frieden in der Ukraine auszuloten. „Während des Telefongesprächs wurde große Besorgnis über die Situation und die Notwendigkeit geäußert, den Dialog zwischen den Parteien zu fördern, mit angemessenen internationalen Garantien für einen gerechten und dauerhaften Frieden“, so der Vatikan.

(vatican news – sk)