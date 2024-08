Sommerschule „The Economy of Francesco“ startet in La Verna

Economy of Francesco

Vom 1. bis 6. September findet im Franziskaner-Heiligtum von La Verna die dritte Ausgabe der internationalen Sommerschule „The Economy of Francesco“ statt. Rund 50 junge Wissenschaftler aus über 20 Ländern werden sich unter dem Motto „Homo Mendicans: Kameradschaft, Wandern und das Streben nach Freude“ mit franziskanischem Denken und einer neuen Wirtschaftsethik auseinandersetzen.

Mario Galgano – Vatikanstadt

Die diesjährige Ausgabe der internationalen Sommerschule „The Economy of Francesco“, die vom 1. bis 6. September im Heiligtum von La Verna stattfindet, widmet sich der Frage, wie eine neue Wirtschaftsordnung auf der Grundlage franziskanischer Prinzipien entwickelt werden kann. Unter dem Titel: „Homo Mendicans: Kameradschaft, Wandern und das Streben nach Freude“ kommen etwa 50 junge Forscher, Doktoranden und Fachleute aus über 20 Ländern zusammen, um eine Woche lang über die Ökonomie des Glücks, nachhaltige Finanzen, Menschenrechte, Klimawandel und weitere Themen zu reflektieren.

Inspiriert durch die Worte von Papst Franziskus, der den Weg des Pilgers als eine Metapher für die wirtschaftliche Erneuerung beschreibt, wird die Sommerschule die Teilnehmer dazu ermutigen, über die traditionellen Grenzen der Wirtschaftswissenschaften hinauszublicken. Die fünf Tage in La Verna sind thematisch eng mit dem franziskanischen Denken verknüpft. Die Teilnehmer befassen sich mit der Multidimensionalität von Brüderlichkeit und Schwesternschaft im Wirtschaftsleben, der Ethik des Marktes und des Profits sowie der Suche nach vollkommenem Glück.

Kontrast zum modernen Homo oeconomicus

Die Organisatoren der Schule erinnern daran, dass der heilige Franziskus seine Brüder zu einem bescheidenen Leben in Verbindung mit den Armen und der Armut aufrief. Diese Ideale stehen in starkem Kontrast zum modernen, individualistischen Homo oeconomicus und den heutigen Konzepten von Wohlstand und Glück. Während der Sommerschule wird dieser Gegensatz intensiv erforscht, und es wird nach Wegen gesucht, wie eine moderne Gesellschaft von diesen franziskanischen Prinzipien profitieren kann.

Neben dem theoretischen Unterricht von renommierten Professoren wie Luigino Bruni, Helen Alford und Matteo Rizzolli, wird es auch Workshops, Gruppenarbeiten und Momente der stillen Reflexion geben. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist der Friedensmarsch von Chiusi della Verna zum Heiligtum von La Verna am 5. September. Dieser Marsch markiert den Abschluss der Kampagne „Steps for Peace“, die von „The Economy of Francesco“ ins Leben gerufen wurde und bereits über 10 Millionen Schritte für den Frieden weltweit gesammelt hat.

Die Veranstaltung endet mit einem Besuch des Aboca-Museums und einem Treffen mit Massimo Mercati, CEO von Aboca, sowie einem Ausflug nach San Sepolcro auf den Spuren des Mathematikers und Wirtschaftswissenschaftlers Luca Pacioli. Die Teilnehmer werden dabei nicht nur ihr theoretisches Wissen vertiefen, sondern auch praktische Impulse für eine zukunftsfähige und gerechte Wirtschaftsordnung erhalten.

(vatican news)