China: Vatikan begrüßt Anerkennung von Bischof Shi Hongzhen

Der Heilige Stuhl hat die zivilrechtliche Anerkennung von Melchior Shi Hongzhen als Bischof von Tianjin durch die chinesische Regierung mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis genommen. Die Anerkennung vom 27.8.2024 markiere einen bedeutenden Fortschritt im Dialog zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik China, der über Jahre hinweg aufgebaut wurde, heißt es in einer Vatikan-Mitteilung von diesem Dienstag.

Shi Hongzhen, geboren am 7. Oktober 1929, wurde 1954 zum Priester geweiht und 1982 zum Weihbischof von Tianjin ernannt. Seit dem 8. Juni 2019 leitet er als Nachfolger von Stefan Li Side die Diözese Tianjin, die rund 56.000 Gläubige in 21 Pfarreien zählt. Unter seiner Führung dienen 62 Priester und eine beträchtliche Anzahl von Ordensfrauen den Gläubigen in der Region.

In einer Stellungnahme unterstrich der Heilige Stuhl, dass diese Entscheidung das positive Ergebnis eines langjährigen Dialogs zwischen dem Vatikan und der chinesischen Regierung darstelle. Die Anerkennung von Bischof Shi Hongzhen durch die chinesischen Behörden werde als wichtiger Schritt zur Förderung der Beziehungen zwischen beiden Seiten gesehen und als Zeichen des Fortschritts in den komplexen Verhandlungen über die Ernennung von Bischöfen in China gewertet.

Der Heilige Stuhl hoffe, dass diese Anerkennung ein Vorbild für zukünftige Entwicklungen im Verhältnis zwischen dem Vatikan und China sein werde und dass sie zur Stärkung der katholischen Gemeinschaft in China beitrage.

