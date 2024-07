Parolin trifft Selenskyj in Kyiv

Das Treffen von Kardinal Parolin mit dem ukrainischen Präsidenten Zelenskyj in Kyiv

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat sich an diesem Dienstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Dem ukrainischen Präsidenten habe Parolin die Nähe des Papstes und dessen Engagement für einen gerechten und dauerhaften Frieden für die „gemarterte Ukraine“ bekräftigt, teilte das Staatssekretariat auf seinem X-Account mit.

Lesen Sie auch 23/07/2024 Parolin: „Mich hat das Leid der Mütter getroffen, die ihre Kinder verloren haben“ Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zieht nach einem bewegenden Besuch in der Ukraine Bilanz: Von Odessa bis Kyiv erlebte er das Leid der Menschen hautnah mit. Besonders die ...

Nach Angaben des Präsidentenbüros Selenskyjs sprachen sie ausführlich über die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, den „ständigen Luftterror“ und die schwierige humanitäre Lage in dem Land. Selenskyj lobte demnach Parolins Besuch in der Ukraine und dessen persönlichen Beitrag zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Kyiv und dem Heiligen Stuhl: „Das ist ein starkes Signal des Vatikans, vielen Dank für diese Unterstützung.“

Parolin hält sich seit Freitag und noch bis Mittwoch in der Ukraine auf. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit Vertretern von Kirche, Zivilgesellschaft und Behörden in Lwiw (Lemberg), Berdytschiw, Odessa und Kiew. Offizieller Anlass der Reise war die Abschlussmesse im Marienwallfahrtsort Berdytschiw, zu der Franziskus seinen Chefdiplomaten als Papstgesandten geschickt hatte. Parolin hatte zuletzt 2016 Kyiv besucht.

(vatican news/pm – mg)

Das Treffen in Kyiv