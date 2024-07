Papst ernennt neuen Delegaten für die Arabische Halbinsel

Nach vier Jahren Vakanz hat der Jemen einen neuen Papstbotschafter: Wie an diesem Montag bekannt wurde, hat Papst Franziskus Erzbischof Christophe Zakhia El-Kassis zum Apostolischen Nuntius im Jemen sowie zum Apostolischen Delegaten für die Arabische Halbinsel ernannt.

Lesen Sie auch 22/07/2024 Kardinal Parolin in der Ukraine: Lebendige Nähe des Papstes Kardinalstaatssekretär Parolin hofft, dass seine Anwesenheit in der Ukraine einen Beitrag dazu leisten kann, Wege des Friedens zu öffnen. Das sagte er am Sonntag nach einem Besuch ...

Damit ist El-Kassis auch Vertreter des Papstes bei den Katholiken in Saudi-Arabien, zu dem der Heilige Stuhl keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Er bleibt – neben seiner neuen Berufung – auch Nuntius in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in denen er seit Anfang 2023 als Papstbotschafter tätig ist. Als Nuntius im Jemen folgt der Libanese nach vierjähriger Vakanz auf Francisco Montecillo Padilla, der 2020 nach Guatemala abberufen wurde.

In den vergangenen Jahren hat Papst Franziskus den Dialog mit der Arabischen Welt deutlich vertieft. So reiste er Anfang 2019 als erstes katholisches Kirchenoberhaupt auf die Arabische Halbinsel. Dort unterzeichnete Franziskus in Abu Dhabi gemeinsam mit dem Großscheich von Al-Azhar, Ahmed a-Tayyeb, das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen, das den Dialog zwischen Christen und Muslimen auf eine neue Ebene hob. Im Februar 2022 folgte die Eröffnung einer neuen Botschaft in Abu Dhabi; im Februar 2023 wurde eine Nuntiatur im Oman eingerichtet.

El-Kassis trat 2000 in den diplomatischen Dienst des Vatikans ein. Im November 2018 wurde er zum Papstbotschafter in Pakistan berufen. Zuvor diente er bereits in Indonesien, im Sudan und in der Türkei. Zu den Sprachkenntnissen des Diplomaten zählt auch Deutsch.

(vatican news/kap – cs)