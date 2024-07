Ministrantenwallfahrt in Rom startet mit dem Motto „Mit dir“

20 Länder. 88 Diözesen, 50 000 Ministranten und 35 Bischöfe: Die 13. Internationale Ministrantenwallfahrt in Rom ist eröffnet. Das Organisaztionskommittee rund um Kardinal Jean-Claude Hollerich und Erzbischof Johannes Wübbe stellten sich in der Pressekonferenz am Montag den Fragen der Medien.

Christian Schwaiger und Romano Pelosi - Vatikanstadt

Organisatoren und Ministranten freuen sich auf die nun begonnene Wallfahrt. Zahlreiche Ministranten aus ganz Europa, der größte Teil aus Deutschland mit allein 6.000 Ministranten aus dem Bistum Freiburg im Breisgau, sind mit dabei.

Die Freude dieser jungen Menschen sei in der ganzen Stadt spürbar. Es sei unglaublich schön zu sehen, wie viele Haupt. und Ehrenamtliche sich in dieser Wallfahrt und damit für 50.000 junge Menschen, weit über das übliche Maß hinaus, engagieren. „Der heilige Augustinus hat gesagt: ‚Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen.‘ Ohne diese Menschen, die für die Ministrantinnen und Ministranten brennen, wäre diese Wallfahrt nicht möglich!“, so Tobias Knell, Generalsekretär von Coetus Internationalis Ministrantium (C.I.M), dem Zusammenschluss der diözesanen Beauftragten für die Ministrantenarbeit.

„Ein Dienst und eine Verpflichtung“

Die zahlreichen Gruppen kommen zwar aus den verschiedenen Ecken Europas, „aber versammelten sich alle unter einem Dach in diesem Moment des Segens und der Freude“, unterstrich Kardinal Hollerich. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich junge Erwachsene heutzutage in den Dienst der Kirche stellen und dies in so einer beeindruckenden Vielfalt. Obwohl in diesen Tagen Jugendliche aus 20 Ländern zusammenkommen, die in so vielen verschiedenen Sprachen beteten, vereine sie „ein Dienst und eine Verpflichtung. Das verbindet die Ministranten und die Ministrantinnen.“



Die Aufmerksamkeit gelte in diesen Tagen vermehrt den Olympischen Spielen in Paris, welche, überschattet von politischen Konflikten, ein Zeichen des Friedens setzen sollten, doch der Blick solle auch nach Rom schwenken, wo jeder Ministrant ein „Friedensstifter“ sei, so Hollerich weiter.

Papst Franzikus wird die Ministranten am Dienstag auf dem Petersplatz empfangen, hier bei der Wallfahrt im 2018

Das Motto lautet „Mit Dir“

Das Motto der diesjährigen Ministrantenwallfahrt lautet „Mit Dir“ und ist dem Buch Jesaja entnommen. Diese Zusage solle Trost und Zuversicht spenden und den Pilgernden mitteilen, dass die Nähe Gottes sie nicht nur begleitet, sondern stärkt und unterstützt, in allen Herausforderungen des jugendlichen Alltags, so Kardinal Hollerich.

„Eis auf der Piazza geniessen“

Das mehrtätige Event bietet die Gelegenheit für Austausch und Dialog zwischen den europäischen Pilgergruppen. Weihbischof Johannes Wübbe, der deutsche Jugendbischof, forderte die jungen „Minis“ auf, in diesen Tagen „über den eigenen Kirchturm zu blicken“ und als „freudige Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums“ ihr inspirierendes und ansteckendes Engagement zu teilen, abre auch die römischen Atmosphäre einzusaugen und sich „ein Eis auf der Piazza“ genehmigen.

„Diese Pilgerreise bietet unseren Ministrantinnen und Ministranten die besondere Gelegenheit, über ihren eigenen Kirchturm hinauszublicken und die Zugehörigkeit zu einer weltweiten Gemeinschaft zu erfahren“

Projekt mit Vorlaufzeit

Tobias Knell, einer der Köpfe des Planungskommittees, erläutert die verschiedenen Phasen der Projektplanung mit den verschiedenen Partnern, geht aber auch eindringlich auf den Wert des Ministrant-Seins ein: „Ministranten brauchen keine Worte. Sie sind verbunden durch den Dienst“ – dies erleichtere die Kooperation und die Planung, da sich alle Partner mit grossem Engagement und viel Ehrenamt einsetzten.



Bei der Audienz mit dem Papst am Dienstag wird überdies ein Chor bestehend aus 500 Pilgerinnen und Pilgern singen – unter anderem die Wallfahrtshymne „With You“ unter musikalischer Begleitung der deutschen Band „Wise Guys.“ Zudem würden ca. 100 Ehrenamtliche beim Einlass der Audienz mithelfen, Wasserflaschen zu verteilen und Plätze zuweisen.

(vatican news)