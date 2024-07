Die Sportler in Paris sind bereit (AFP or Licensors)

Paris 2024: Athletica Vaticana ruft zu Geschwisterlichkeit auf

In einem offenen Brief hat der vatikanische Sportverband Athletica Vaticana die Athleten und Athletinnen, die an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen, zur Solidarität und Geschwisterlichkeit aufgerufen. Der Brief, der am 24. Juli 2024 veröffentlicht wurde, richtet sich direkt an die Sportler und betont die Bedeutung des Friedens und der Menschlichkeit in einer Zeit globaler Krisen und Konflikte.

Lesen Sie auch 19/07/2024 Paris 2024: Papst ruft zu Frieden und Geschwisterlichkeit auf In einer Botschaft anlässlich der Olympischen Spiele in Paris ruft Papst Franziskus zu Frieden und Einheit auf. Die Spiele sollen ein Symbol für geschwisterliche Eintracht und die ... Mario Galgano - Vatikanstadt Der Brief beginnt mit der Benennung der globalen Herausforderungen, denen sich die Welt derzeit gegenübersieht, einschließlich Kriegen, Spannungen und Ungerechtigkeiten. Der vatikanische Sportverband Athletica Vaticana, unterstützt von Papst Franziskus, hebt die Bedeutung des Olympischen Friedens und die Teilnahme der Flüchtlingsmannschaft als Symbole für den Frieden hervor. Diese Initiativen sollen eine geschwisterlichere Menschheit fördern und Hoffnung in dunklen Zeiten geben. „Die Olympischen Spiele - und ab dem 28. August die Paralympics - sind in erster Linie Geschichten von Frauen und Männern, die die Möglichkeit einer brüderlicheren Menschheit vorschlagen“, heißt es im Brief. „Durch die Sprache des sportlichen Dialogs, der populär und für alle verständlich ist.“ Das Publikum ist auch schon in Paris angekommen Hier zum Nachhören Die wahren Werte des Sports Athletica Vaticana betont, dass die Olympischen Spiele die wahren Werte des Sports verkörpern sollen: Leidenschaft, Integration, Geschwisterlichkeit, Teamgeist, Loyalität, Erlösung, Engagement und Opferbereitschaft. Diese Werte seien es, die die Athleten zu den Spielen gebracht hätten. Sport sei mehr als nur Sieg oder Niederlage; es sei eine Reise durch das Leben, die man nie allein antritt. Papst Franziskus erinnere uns daran, dass der Sport „ein großer Staffellauf im ‚Marathon des Lebens‘ ist, bei dem der Staffelstab von Hand zu Hand weitergegeben wird, wobei darauf zu achten ist, dass niemand allein zurückbleibt“, unterstreichen die Sportler in ihrem Brief, um auf die Bedeutung der Solidarität und der Unterstützung für die Schwächsten hinzuweisen. Alles ist bereit für die Spiele Ein Appell für den olympischen Waffenstillstand In seinem Brief ruft Athletica Vaticana erneut zu einem olympischen Waffenstillstand auf, um den Geist der Geschwisterlichkeit und des Friedens zu fördern. Diese Tradition des olympischen Waffenstillstands geht auf die antiken Olympischen Spiele zurück und soll auch heute noch ein Zeichen des Friedens in Zeiten des Konflikts setzen. Der „Amateur“-Geist und die Einfachheit des Sports Ein weiterer wichtiger Punkt im Brief ist der „Amateur“-Geist, den Papst Franziskus immer wieder betont. Selbst auf höchstem Niveau, wie bei den Olympischen Spielen, sei es wichtig, den Geist der Unentgeltlichkeit und Einfachheit zu bewahren. Dies stehe im Gegensatz zum maßlosen Streben nach Geld und Erfolg „um jeden Preis“. Der Brief warnt davor, dass dieser Drang nach Profit die Freude und Leidenschaft am Sport erdrücken könne. Bald ist es soweit Hoffnung durch sportliche Fairness Abschließend betont Athletica Vaticana, dass die Olympischen Spiele und die Paralympics Gelegenheiten zur Hoffnung sein können. Die Fairness der sportlichen Gesten jedes Einzelnen könne dazu beitragen, Strategien für den Frieden zu entwickeln und als Gegenmittel gegen Kriegsspiele zu dienen. „Die Olympischen Spiele und die Paralympics können Strategien für den Frieden und Gegenmittel gegen Kriegsspiele sein. Um gemeinsam die Medaille der Geschwisterlichkeit zu gewinnen.“ Mit dieser Botschaft schließt Athletica Vaticana den Brief und dankt den Athleten und Athletinnen für die Gefühle und Inspirationen, die sie durch ihre Teilnahme an den Spielen hervorrufen werden. Der Brief ist ein eindringlicher Aufruf, den Sport als Mittel zur Förderung von Frieden, Geschwisterlichkeit und Hoffnung in der Welt zu nutzen. (vatican news) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.