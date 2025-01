Papst trifft am 6. März römischen Klerus

Franziskus bei einer Begegnung mit Priestern an der Salesianer-Universität in Rom (Archivbild) (ANSA)

Franziskus will am kommenden 6. März Priester der Diözese Rom in der Lateranbasilika treffen. Darüber informierten jetzt die Diözese Rom und der Vatikan.

Lesen Sie auch 31/01/2025 Papst würdigt verstorbenen Erzbischof Anastas: Mann des Dialogs In einer Nachricht an die albanisch-orthodoxe Kirche drückt Franziskus seinen Schmerz über den Tod von Erzbischof Anastas aus. Der Erzbischof von Tirana ist am 25. Januar im Alter ...

Damit setze der Papst, der zugleich Bischof von Rom ist, die Tradition fort, am ersten Donnerstag in der Fastenzeit mit dem römischen Klerus zusammenzutreffen. Das letzte Treffen in dieser Größenordnung hatte am 13. Januar 2024 stattgefunden, als Franziskus die Diözesan- und Ordenspriester im pastoralen Dienst der Diözese Rom und iee ständigen Diakone traf.

Darüber hinaus war er in den letzten Monaten mehrfach mit kleineren Priestergruppen verschiedenen Alters in Rom zusammengetroffen, etwa im Mai in der römischen Basilika San Giuseppe al Trionfale oder im Juni an der Salesianer-Universität Rom.



(vatican news - pr)