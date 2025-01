Papst Franziskus bei einer Audienz für Nosipho Nausca-Jean Jezile, Präsidentin des Komitees für Welternährungssicherheit, am Donnerstagvormittag (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst Franziskus hat eine Prellung am Arm

Papst Franziskus trägt seinen rechten Arm in einer Schlinge. Grund dafür ist ein Sturz in seinem Vatikan-Domizil Casa Santa Marta am Donnerstagmorgen. Das gab das Presseamt des Vatikans am selben Vormittag bekannt.

Es handele sich um keinen Bruch, sondern um eine Prellung des Vorderarms, so das Vatikan-Statement. Der Arm sei dennoch vorsorglich mit einer Schlinge ruhiggestellt worden. Seine für den Donnerstagvormittag geplanten Audienzen hat Papst Franziskus trotz des kleinen Unfalls wahrgenommen. Auf Fotos von den Audienzen sieht man einen aufgeräumten Papst, dessen rechter Arm in einer Schlinge steckt und der seine Gesprächspartner stattdessen mit der linken Hand begrüßt. Erst Anfang Dezember hatte Papst Franziskus sich ebenfalls in seinem Vatikanquartier bei einem „kleinen Sturz" auf seinen Nachttisch einen Bluterguss am Kinn zuzogezogen. Dennoch hatte er am Tag nach dem Unfall wie geplant bei einem feierlichen Konsistorium 21 Kirchenmänner ins Kardinalskollegium aufgenommen und auch in den folgenden Tagen mehrere öffentliche Termine wahrgenommen. Der blaue Fleck war mehrere Tage deutlich sichtbar. (vatican news - cs)