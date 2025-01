Papst bittet Trump um Gerechtigkeit und Versöhnung

Franziskus hat in einem Telegramm an den neuen US-Präsidenten Donald Trump Gebete und Hoffnungen auf eine gerechtere Gesellschaft ausgedrückt. Kardinal Blaise Cupich kritisiert unterdessen Pläne zu einer Massendeportation von Migranten in den USA scharf.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Zur Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten hat Papst Franziskus ein Telegramm versendet, in dem er dem neuen Präsidenten seine „herzlichen Grüße“ übermittelt und ihm Weisheit, Kraft und Schutz für die Herausforderungen seines Amtes wünscht. Franziskus hebt hervor, dass die Vereinigten Staaten als „Land der Chancen und des Willkommens“ eine Vorbildfunktion einnehmen könnten.

„Ich hoffe, dass das amerikanische Volk unter Ihrer Führung gedeihen und sich stets für den Aufbau einer gerechteren Gesellschaft einsetzen wird, in der es keinen Platz für Hass, Diskriminierung oder Ausgrenzung gibt“, schreibt der Papst. Angesichts globaler Herausforderungen wie Kriegen und gesellschaftlichen Spaltungen ruft Franziskus zur Förderung von Frieden und Versöhnung auf. Er bittet um göttlichen Segen für Trump, dessen Familie und das amerikanische Volk.

Kapitol in Washington

Kritik an Plänen zur Massendeportation

Während der Papst einen versöhnlichen Ton anschlug, sorgen Berichte über geplante Massendeportationen von Einwanderern ohne Papiere in den Vereinigten Staaten vielerorts für Besorgnis und scharfe Kritik. Laut Informationen des Wall Street Journal sollen die Maßnahmen bereits in der ersten Woche von Trumps Amtszeit beginnen, insbesondere in Städten, die als sogenannte Sanctuary Cities gelten. Diese Städte verweigern den Bundesbehörden die Unterstützung bei der Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen.

Kardinal Blase Cupich

Der Erzbischof von Chicago, Kardinal Blaise Cupich, zeigte sich ausgesprochen besorgt. „Diese Berichte sind beunruhigend und zutiefst verletzend“, erklärte er während eines Gottesdienstes in der Basilika Unserer Lieben Frau von Guadalupe, einem symbolträchtigen Ort angesichts der aktuellen Migrationskrise an der mexikanischen Grenze. Er prangerte die Pläne an, die nicht nur die Abschiebung von Menschen ohne gültige Papiere, sondern auch deren in den USA geborene Kinder umfassen könnten.

„Wenn diese Berichte wahr sind, sollten Sie wissen, dass wir uns jedem Plan widersetzen werden, der die massenhafte Abschiebung vorsieht“, betonte Cupich. Die katholische Gemeinschaft werde die Rechte der Einwanderer und Asylsuchenden verteidigen und sich für einen menschlichen Umgang einsetzen.

Ein Land am Scheideweg

Die Worte des Papstes und die Mahnung des Kardinals verdeutlichen die Spannungen, die mit dem Amtsantritt der neuen Regierung einhergehen. Während Franziskus Hoffnungen auf eine gerechtere Gesellschaft formuliert, macht die Kritik an den Deportationsplänen deutlich, wie schwierig es sein wird, Spaltungen zu überwinden.

(vatican news)