Papst Franziskus würdigt die vinzentinische Ordensgemeinschaft

Papst Franziskus hat anlässlich des 400. Jahrestags der Gründung der Kongregation der Mission seine Verbundenheit mit der vinzentinischen Ordensgemeinschaft bekräftigt. Er ermutigt die Mitglieder, ihren missionarischen Einsatz für die Armen und die Erneuerung der Kirche fortzuführen.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Mit herzlichen Worten wandte sich Papst Franziskus in einer Botschaft an die vinzentinische Ordensgemeinschaft, die sich auf das Jubiläum ihrer Gründung vor 400 Jahren vorbereitet. Der Papst lobte den missionarischen Eifer und die innovative Kraft des heiligen Vinzenz von Paul, des Gründers der Kongregation, der im 17. Jahrhundert den Grundstein für einen tiefgreifenden Dienst an den Armen legte.

„Ich bete, dass dieser bedeutende Jahrestag Anlass zu großer Freude und erneuerter Treue zum Konzept der missionarischen Jüngerschaft sein möge“, schrieb Franziskus. Er erinnerte an das „Feuer der Liebe“, das im Herzen Vinzenz’ brannte und ihn dazu bewegte, sich mit den Ausgegrenzten zu identifizieren. Die von ihm organisierten Missionen und seine Reformen in der Seelsorge und Priesterbildung hätten die Kirche seiner Zeit entscheidend geprägt. Besonders hob der Papst die Gründung der „Töchter der Nächstenliebe“ hervor, einer revolutionären Frauengemeinschaft, die sich direkt um die Armen kümmerte – ein Novum in der Geschichte der Kirche.

Der hl. Vinzenz von Paul

Vinzentinische Spiritualität

Die Botschaft zeichnete den weiten Einfluss der vinzentinischen Spiritualität nach, die über Jahrhunderte hinweg zahlreiche Heilige und Seliggesprochene inspirierte, darunter Louise von Marillac, Katharina Labouré und Frédéric Ozanam. Heute ist die vinzentinische Familie mit über 100 Zweigen weltweit aktiv und setzt ihren Dienst an den Bedürftigen durch neue Initiativen fort. So verwies der Papst auf die „Vincentian Family Alliance with the Homeless“, ein Projekt, das bezahlbaren Wohnraum für Obdachlose schafft und bereits Tausende unterstützt hat.

Franziskus betonte, dass das Charisma des heiligen Vinzenz gerade in einer Zeit von „Wegwerf“-Kultur und sozialer Ungleichheit von größter Bedeutung sei. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum seien eine Gelegenheit, das Vermächtnis des Heiligen neu zu entdecken und die Vision von Demut, Liebe und apostolischem Eifer in die heutige Welt zu tragen.

„Ich bin überzeugt, dass das Beispiel des Heiligen Vinzenz junge Menschen inspirieren kann, mutige Zeugen des Evangeliums zu sein“, schrieb der Papst. Er schloss seine Botschaft mit einem Aufruf zur Einheit in Gebet und Tat, im Geist des Dienens und der Liebe.

