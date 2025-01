Papst-Entscheidungen betreffen USA und China

Neue Entscheidungen von Papst Franziskus von diesem Montag betreffen die USA und China.

Lesen Sie auch 11/11/2023 Vatikan/USA: Bischof Strickland seines Amtes enthoben Die Entscheidung des Papstes wurde nach Abschluss des apostolischen Besuchs in der Diözese Tyler veröffentlicht, der zwei amerikanischen Bischöfen anvertraut war.

Papst Franziskus hat den Rücktritt von Kardinal Daniel N. DiNardo als Erzbischof der Metropolitan-Erzdiözese Galveston-Houston (USA) angenommen. Der Pontifex ernannte Joe Steve Vásquez, bisher Bischof der Diözese Austin, zu seinem Nachfolger. Mit dieser Ernennung trägt der Papst zur Neuausrichtung der Leitung einer der bedeutendsten Erzdiözesen in den Vereinigten Staaten bei.

Ein erfahrener Hirte für Galveston-Houston

Joe Steve Vásquez wurde am 9. Juli 1957 in Stamford, Texas, geboren und hat eine beeindruckende Laufbahn innerhalb der Kirche vorzuweisen. Nach seinem Studium der Philosophie am St. Mary’s Seminary in Houston und einem Theologie-Lizentiat an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom wurde er 1984 zum Priester geweiht. Er bekleidete seither verschiedene Positionen, darunter als Pfarrer und Weihbischof. Seit 2010 war er Bischof der Diözese Austin.

Historische Neustrukturierung in China

Ebenfalls von einiger Bedeutung ist die Entscheidung des Papstes zur Neuordnung kirchlicher Strukturen in China. Papst Franziskus hat die Diözese Fenyang aufgelöst und die Diözese Lüliang errichtet. Diese Entscheidung, die bereits am 28. Oktober 2024 getroffen wurde, zielt darauf ab, die pastorale Betreuung der Gläubigen effektiver zu gestalten.

Die neue Diözese Lüliang umfasst eine Fläche von 21.000 km² in der Provinz Shanxi und hat ihren Sitz in der Herz-Jesu-Kathedrale in der Stadt Lüliang. Mit einer Bevölkerung von 3,3 Millionen Einwohnern, darunter rund 20.000 Katholiken, soll die Diözese eine enge Betreuung durch 51 Priester und 26 Ordensleute gewährleisten. Die Neuordnung der kirchlichen Grenzen in der Region ist ein Schritt, um den Herausforderungen der katholischen Kirche in China besser begegnen zu können.

(vatican news - mg)