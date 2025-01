Inder wird Präfekt des Dikasteriums für interreligiösen Dialog

Papst Franziskus hat den indischen Kardinal George Koovakad zum Nachfolger des im vergangenen November verstorbenen Kardinals Ayuso Guixot bestimmt. Er wird auch weiterhin als Koordinator der päpstlichen Reisen tätig bleiben.

Papst Franziskus hat den indischen Kardinal George Jacob Koovakad zum neuen Präfekten des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot an, der im November letzten Jahres verstorben ist. Der Kardinal behält auch die Position des Koordinators für Apostolische Reisen im Staatssekretariat.

Kardinal Koovakad ist 51 Jahre alt. Er wurde am 11. August 1973 in Chethipuzha, Indien, geboren. Am 24. Juli 2004 wurde er in Changanacherry zum Priester geweiht und dort inkardiniert.

Erfahrungen im diplomatischen Dienst

Mit einem Abschluss in Kirchenrecht trat er 2006 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein und wurde als Sekretär an die Apostolische Nuntiatur in Algerien versetzt.

Danach diente er ab 2009 in der Apostolischen Nuntiatur in Korea, ab 2012 in der Nuntiatur im Iran, ab 2015 in der Nuntiatur in Costa Rica als Berater und ab 2018 in der Nuntiatur in Venezuela.

Seit 2020 arbeitet er im Staatssekretariat, in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Im Jahr 2021 betraute ihn Papst Franziskus mit der Organisation von apostolischen Reisen.

Am 25. Oktober 2024 wurde er zum Titularerzbischof von Nisibi der Chaldäer ernannt und empfing am 24. November 2024 in Changanacherry die Bischofsweihe durch den Großerzbischof von Ernakulam-Angamaly der Syro-Malabaren, Raphael Thattil. Im Konsistorium vom 7. Dezember 2024 wurde er zum Kardinal der Diakonie des Heiligen Antonius von Padua in Circonvallazione Appia ernannt.

