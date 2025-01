Papst: „Mit Mut und Kreativität“ für Frieden eintreten

Papst Franziskus ruft zu unermüdlichem Einsatz für den Frieden auf - auch in einer Botschaft für Kuba. Konkrete Konflikte und Regionen erwähnt das katholische Kirchenoberhaupt nicht.

In seiner Botschaft an eine Konferenz in der kubanischen Hauptstadt Havanna schreibt der Papst, „mit Mut und Kreativität“ müsse nach „Räumen“ gesucht werden, um „Verhandlungen für dauerhafte Friedensschlüsse“ zu ermöglichen.

Außerdem wirbt Franziskus für den Einsatz für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen oder denen ihre Rechte verweigert werden. Christen sähen „in jedem Mann und in jeder Frau das Bild und Gleichnis Gottes“; das inspiriere ihr Engagement für andere. Doch dieser Imperativ bleibe „auch außerhalb des Bereichs des Glaubens“ gültig, so Franziskus. „Wir alle sind dazu aufgerufen, in geschwisterlicher Selbstlosigkeit zu leben.“

Die Papstbotschaft gilt der 6. Internationalen Konferenz „Für das Gleichgewicht der Welt“, die vom 28. bis 31. Januar von einem „Projekt José Martí für internationale Solidarität“ ausgerichtet wird. Zu den besprochenen Themen soll laut Ankündigung unter anderem das Denken Ho Chi Minhs, Nelson Mandelas und Fidel Castros gehören.

