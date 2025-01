Papst würdigt 65 Jahre Engagement der Cooperativa Virgen de las Angustias

Papst Franziskus hat an diesem Samstag die Delegation der Supermercados Cooperativa Virgen de las Angustias aus Granada (Spanien) empfangen und ihre Arbeit als vorbildlich gewürdigt. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung von Gemeinschaft, sozialem Engagement und dem Geist christlicher Nächstenliebe.

Lesen Sie auch 05/01/2024 Papst: Hilfe für Bedürftige ist mehr als Philanthropie Franziskus hat an diesem Freitagvormittag im Vatikan die Genossenschaft „Unicoop Firenze“ und die Stiftung „Il Cuore si scioglie“ („Das Herz schmilzt“), die sich für die ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Anlässlich des 65. Jahrestages der Gründung der Cooperativa Virgen de las Angustias (COVIRAN) empfing Papst Franziskus die Delegation des Unternehmens und der zugehörigen Stiftung in Audienz. In seiner Rede hob der Papst die besondere Kombination aus unternehmerischem und sozialem Wirken hervor: „Die erste Hilfe, die wir der Gesellschaft leisten können, besteht darin, das, was wir haben, aufzuwerten, indem wir professionelle Dienstleistungen anbieten, die den wirklichen Bedürfnissen der Menschen entsprechen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.“

COVIRAN: Zusammenarbeit im Geist christlicher Werte

Die Wurzeln und Ziele der Cooperativa fasste der Papst mit Blick auf den Namen COVIRAN zusammen. Der Begriff „Cooperativa“ stehe für die gemeinsame Arbeit, die Bündelung von Kräften und das Bewusstsein, dass die Schönheit eines Werkes nur im Miteinander sichtbar werde, so der Papst. „Es geht darum, ein Mosaik zu bilden, in dem jeder wichtig ist und seinen Beitrag leistet“, so der Papst.

„Es geht darum, ein Mosaik zu bilden, in dem jeder wichtig ist und seinen Beitrag leistet.“

Die Jungfrau Maria, die Schutzpatronin der Cooperativa, spiele dabei eine zentrale Rolle. Sie sei sowohl Vorbild als auch Begleiterin in der Arbeit der Stiftung. Der Papst ermutigte die Delegation, diesen Geist auch weiterhin in ihrer Arbeit spürbar werden zu lassen, sodass die Menschen sagen könnten: „Sie haben sie behandelt, wie es eine Mutter getan hätte.“

Die Audienz im Vatikan

Solidarität mit den Leidenden

Besonders bewegend war der dritte Aspekt, den der Papst betonte: das Leiden. Mit Blick auf das ikonische Bild der Basilika der Carrera de la Virgen in Granada, das Maria vor Christus zeigt, sprach er über die Aufgabe, sich den Schmerzen der Welt zu stellen. „Dieser Altar, auf dem Jesus liegt, wird uns als Aufgabe gestellt. Ihm dienen wir, ihn unterstützen wir in unseren Initiativen, und wir wollen es wie seine selige Mutter tun, die es versteht, sich von seinem Schmerz bewegen zu lassen.“

Die Audienz im Vatikan

Ein Vorbild für soziale Verantwortung

Die Stiftung der Cooperativa hat sich nicht nur unternehmerischen Zielen verschrieben, sondern auch dem Einsatz für Menschen, die unter Naturkatastrophen, Krieg, Behinderung oder sozialer Ausgrenzung leiden. Der Papst lobte die Delegation für ihre Ausdauer und Hingabe in diesem Dienst und ermutigte sie, weiterhin ihre Werte zu leben und andere zu inspirieren.

„Jesus segne Sie und die Jungfrau Maria behüte Sie“, schloss der Papst seine Ansprache. Die Begegnung war nicht nur ein Zeichen der Anerkennung, sondern auch eine Ermutigung für die Delegation, ihren Weg fortzusetzen und die Werte christlicher Solidarität in die Welt hinauszutragen.

(vatican news)

Die Audienz im Vatikan