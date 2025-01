Papst führt eine Reihe von Ernennungen durch

Eine ganze Reihe wichtiger Ernennungen hat Papst Franziskus an diesem Dienstag durchgeführt.

Unter anderem berief er einen neuen Erzbischof für das französische Poitiers. Es ist der bisherige Erzbischof von Bourges, Jérôme Beau, welcher innerhalb der französischen Bischofskonferenz für finanzielle Fragen zuständig ist.

Im Vatikan lässt Franziskus den aus Tansania stammenden Geistlichen Gilbert Ndyamukama Gosbert im Dikasterium für Evangelisierung aufrücken – vom Offizial ins Amt des Büroleiters.

Erzbischof Gábor Pintér

Zwei weitere Entscheidungen des Papstes betreffen Übersee. Tamati Alefosio Sefo aus Samoa wird Apostolischer Präfekt der Marschall-Inseln; er folgt in diesem Amt Ariel Galido. Beide gehören dem Orden der Herz-Jesu-Missionare an. Und der ungarische Vatikandiplomat Gábor Pintér, der bisher Papstbotschafter in Neuseeland und auf den Fidschi-Inseln war, ist neuer Nuntius für Palau, Mikronesien und Vanuatu.

