Papst empfängt Caritasleiter aus Lateinamerika und Karibik

Papst Franziskus empfiehlt Mitarbeitenden der Caritas, im Gedanken auf die Stirn jedes Hilfesuchenden ein Kreuz zu zeichnen. Das helfe dabei, sich das Geheimnis der Menschwerdung Gottes zu vergegenwärtigen, sagte der Papst vor den Präsidenten und Direktoren der Caritas aus Lateinamerika und der Karibik, die er an diesem Mittwoch in Audienz empfing.

Das Kreuzzeichen „virtuell” auf jeden Menschen zu legen bedeute, „in ihm seine Würde als Bruder in Christus” und „die offene Wunde des Erlösers zu sehen, der uns seine ausgestreckte Hand reicht, damit wir das Geheimnis seiner Menschwerdung erkennen können”, so der Papst.

Sich berühren lassen vom Schicksal der Menschen

Caritas-Leute seien Gottes „Engel im Sinne der Mission, wenn auch nicht im Sinne der Reinheit”, erklärte das Kirchenoberhaupt; sie sollten sich auch berühren lassen vom Schicksal der Menschen, die zu ihnen kommen.

Die Caritaspräsidenten halten sich derzeit zu einem Fortbildungskurs in Rom auf. Dabei geht es um eine spezifisch katholische „Kultur der Sorge”, die die kirchlichen Wohlfahrtseinrichtungen verstärken möchten. Caritas ist in allen Ländern, in denen die katholische Kirche vertreten ist, in der Nothilfe und in den Sozialdiensten aktiv.

(vatican news – gs)