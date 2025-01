Papst Franziskus beim Gebet (Archivbild) (Vatican Media)

Papst betet für Opfer des Attentats von New Orleans

Papst Franziskus habe mit großer Trauer von dem Attentat mit den vielen Toten und Verletzten zu Neujahr erfahren, heißt es in einem Telegramm aus dem Vatikan, das diesen Donnerstag veröffentlicht wurde. Das Schreiben ist an den Erzbischof von New Orleans, Gregory Aymond, gerichtet und von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichnet.

Lesen Sie auch 02/01/2025 Anschlag in New Orleans: Erzbischof betont christliche Hoffnung Der Erzbischof von New Orleans, Gregory Aymond, hat nach dem Anschlag vom Neujahrstag mit etwa 600 Gläubigen in der Kathedrale St. Louis den Toten und Opfern gedacht. In der ... Papst Franziskus empfehle die Seelen der Verstorbenen „der liebenden Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes" und er bete für die Genesung aller Verletzten und erbitte auch Trost für alle Verletzten und Trauernden, heißt es weiter in dem Telegramm. In der Silvesternacht war in New Orleans ein Truck in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 15 Menschen wurden dabei getötet, zahlreiche weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei erschossen. Die Tat wurde als Terrorakt eingestuft. Im Fahrzeug wurden neben selbst gebauten Sprengsätzen und weiteren Waffen eine Flagge der Terrormiliz IS gefunden. Das FBI fahndet nach möglichen Komplizen. (vatican news/diverse - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.