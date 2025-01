Leiter und Mitarbeitende des "Inspektorates" kamen am Donnerstag in den Vatikan (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst steckt italienischer Polizei Schokolade zu

Schokoladengrüße des Papstes gehen sonntags an italienische Polizisten, die für die Sicherheit am Petersplatz sorgen. Franziskus würdigte ihre Arbeit an diesem Donnerstag.

Bei der Audienz für Mitglieder des „Inspektorats für die öffentliche Sicherheit des Vatikans" dankte Franziskus den Sicherheitskräften ausdrücklich für deren Dienst. Die Abteilung der italienischen Staatspolizei ist für die Sicherheit am Petersplatz zuständig und auch während Papstbesuchen auf italienischem Hoheitsgebiet zuständig. „eine Geste, die meine Nähe zum Ausdruck bringt" „Wenn meine Sekretäre Sie sonntags besuchen, um Ihnen Schokolade oder ähnliches zu bringen, ist das eine symbolische Geste, aber eine Geste, die meine Nähe zum Ausdruck bringt. Ich danke Ihnen sehr!", sagte der Papst den Polizisten und Polizistinnen, die etwa sonntags beim päpstlichen Angelusgebet für einen geordneten und sicheren Ablauf am Petersplatz sorgen. Der Sicherheitsdienst sei anspruchsvoll, so der Papst, er erfordere Dienstbereitschaft und Diskretion, „Aufmerksamkeit für jedes Detail" und auch Mut. „Die Sicherheit ist in der Tat ein unsichtbares Gut, dessen Bedeutung uns gerade dann bewusstwird, wenn es aus irgendeinem Grund fehlt", merkte der Papst an. Zur Zeit des Heiligen Jahres gelten in Rom und gerade rund um den Petersplatz erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Rund 32 Millionen Besucher werden in der Ewigen Stadt zusätzlich erwartet. Das Inspektorat für die öffentliche Sicherheit des Vatikans entstand unter Papst Pius XII. im März 1945 und arbeit seit je her eng mit der vatikanischen Sicherheit zusammen. (vatican news – pr)

