Mosambik: Neue Diözese, neuer Bischof

Eine Hilfslieferung für Flüchtlinge in Mosambik (Archivbild) (© Kirche in Not)

Papst Franziskus hat im unruhigen Mosambik eine neue Diözese eingerichtet und einen ersten Bischof dort ernannt.

Erster Bischof von Alto Molócuè wird Pater Estêvão Ângelo Fernando, wie der Vatikan am Donnerstag bekanntgab. Die Diözese sei aus den Diözesen Gurúè und Quelimane ausgegliedert und zum Suffragan der Metropolitan-Erzdiözese von Nampula gemacht worden, hieß es weiter.

Bischof Estêvão Ângelo Fernando, geboren 1974 in Mosambik, ist studierter Pastoraltheologe und war in den letzten Jahren in Nampula als Ausbilder an einem Priesterseminar tätig. Zuvor wirkte er unter anderem als Pfarrer und Mitglied einer Kommission für Flüchtlinge im südlichen Afrika.

Schwieriger Kontext

Die politische Lage in Mosambik hat sich seit Dezember dramatisch zugespitzt. Im Kontext der Präsidentschaftswahlen vom Oktober gab es massive Unregelmäßigkeiten und gewalttätige Auseinandersetzungen. Die Sicherheitslage in dem Sahelstaat ist angespannt. Mosambik ist inzwischen ein Epizentrum islamistischer Gewalt, was vor allem die Christen und andere Gruppen trifft.

(vatican news – pr)