Papstmesse zum Bibelsonntag in St. Peter

Mit einer Messfeier in St. Peter hat Papst Franziskus den Bibelsonntag begangen. Dabei beauftragte er auch fünf Frauen und Männer aus Österreich als Ständige Lektoren.

Lesen Sie auch 26/01/2025 Wortlaut: Predigt von Papst Franziskus zum Bibelsonntag Hier finden Sie die Predigt, die Papst Franziskus zum Bibelsonntag im Petersdom gehalten hat. Spontane Hinzufügungen wurden in den offiziellen Text eingearbeitet.

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

Dieser liturgische Dienst für Laien war 2021 von Franziskus per Kirchenrechts-Änderung eingeführt worden, gemeinsam mit dem liturgischen Assistenz-Dienst des Akolythen, das ebenfalls von männlichen wie weiblichen Laien wahrgenommen werden kann. Insgesamt erhielten vierzig Laiinnen und Laien vom Papst die Beauftragung zum Lektoratsdienst, darunter Gläubige aus Brasilien und von den Philippinen.

„Das Wort Gottes ist lebendig“, sagte Franziskus in seiner Predigt: „Es begleitet uns durch die Jahrhunderte und durch die Kraft des Heiligen Geistes wirkt es in der Geschichte. Denn der Herr bleibt seinem Versprechen stets treu und hält es aus Liebe zu den Menschen.“ Kernstück des Evangelius sei der Ruf Jesu „Das Reich Gottes ist nahe!“

„Wenn Gott herrscht, ist der Mensch gerettet“

„Wenn Gott herrscht, ist der Mensch gerettet. Der Herr kommt, sein Volk zu besuchen und sich der Demütigen und Armen anzunehmen. Dieses Evangelium ist ein Wort des Erbarmens, das uns zu Liebe, zum Erlass der Schulden unserer Nächsten und zu großzügigem sozialem Engagement aufruft.“

Das Wirken Christi bestehe darin, den Gefangenen die Entlassung zu verkünden und die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, predigte der Papst.

Kriege, Ungerechtigkeit, Leid und Tod haben nicht das letzte Wort

„Indem er unsere Befreiung bewirkt, verkündet er uns, dass Gott uns in unserer Armut nah ist, uns vom Bösen befreit, unsere Augen erleuchtet, das Joch der Unterdrückung zerbricht und uns einstimmen lässt in den Jubel einer Zeit und einer Geschichte, in der er gegenwärtig ist, um mit uns zu gehen und uns zum ewigen Leben zu führen. Das Heil, das er uns schenkt, ist noch nicht vollständig verwirklicht; und doch werden Kriege, Ungerechtigkeit, Leid und Tod nicht das letzte Wort haben, denn das Evangelium ist ein lebendiges und verlässliches Wort, das niemals enttäuscht.“

Der Papst riet den Zuhörenden zur Lektüre der Heiligen Schrift, deren „wahre Verfasser die Menschen und der Heilige Geist“ seien.

Bibelsonntag wurde 2019 eingeführt

„Die gesamte Bibel erinnert an Christus und sein Werk, und der Geist vergegenwärtigt es in unserem Leben und in der Geschichte. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, wenn wir sie betend betrachten und studieren, erhalten wir nicht nur Informationen über Gott, sondern empfangen vielmehr den Geist, der uns an alles erinnert, was Jesus gesagt und getan hat (vgl. Joh 14,26). So erwartet unser vom Glauben entzündetes Herz hoffnungsvoll das Kommen des Reiches Gottes. Antworten wir mit Leidenschaft auf die frohe Botschaft Christi!“

Der „Sonntag des Wortes Gottes“ wurde von Papst Franziskus 2019 mit dem Apostolischen Schreiben „Aperuit Illis“ für die römisch-katholische Kirche weltweit eingeführt und trägt dieses Jahr den Titel: „Ich hoffe auf dein Wort“, entnommen aus Psalm 119 (Vers 74). Er wird jeweils am dritten Sonntag im Jahreskreis gefeiert und soll „der Feier, Betrachtung und Verbreitung des Wortes Gottes gewidmet sein“. Der Termin wurde in bewusste Nähe zur Woche der Einheit der Christen gelegt, die am Samstag zu Ende gegangen ist. Gestärkt werden soll auch die Verbindung zu den Juden, verbinde doch die Heilige Schrift Juden und Christen sowie die Christgläubigen aller Konfessionen.

(vatican news)