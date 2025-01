Angelus (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Angelus: Papst fordert Schuldenerlass für arme Länder

Papst Franziskus hat bei seinem Angelusgebet am Neujahrstag zu einem Schuldenerlass für arme Länder aufgerufen. Außerdem betete er um Frieden in der Ukraine und in vielen Teilen der Welt.

Ihnen allen, den Römern und Pilgern und denen, die uns über die Medien mitverfolgen, wünsche ich alles Gute für das neue Jahr…. Papst Paul VI. wollte, dass der erste Tag des Jahres zum Weltfriedenstag wird. In diesem Jahr steht er wegen des Heiligen Jahres unter einem besonderen Thema: „Vergib uns unsere Schuld“. Der erste, der Schuld vergibt, ist Gott.... Das Heilige Jahr fordert uns auf, diesen Schulderlass auf die soziale Ebene zu übertragen, damit kein Mensch, keine Familie, kein Volk von Schulden erdrückt werden möge. Ich ermutige daher die Regierenden der Länder mit christlicher Tradition, mit gutem Beispiel voranzugehen und den ärmsten Ländern die Schulden zu erlassen oder diese so weit wie möglich zu reduzieren! Ich bin dankbar für alle Initiativen des Gebets und des Engagements für den Frieden, die in allen Teilen der Welt von Diözesan- und Pfarrgemeinden, von Vereinigungen, Bewegungen und kirchlichen Gruppen gefördert werden... Ich spreche all jenen meinen Dank aus, die sich in den vielen Konfliktgebieten für Dialog und Verhandlungen einsetzen. Lasst uns beten, dass an allen Fronten die Kämpfe aufhören und dass es ein entschiedenes Streben nach Frieden und Versöhnung gibt. Ich denke an die gepeinigte Ukraine, Gaza, Israel, Myanmar, Nord-Kivu und so viele Völker im Krieg… Brüder, Schwestern, der Krieg zerstört. Er zerstört immer! Krieg ist immer eine Niederlage. Immer! Ich spreche Ihnen allen meine Dankbarkeit aus… Kämpft für den Frieden! Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr, mit dem Segen des Herrn und der Jungfrau Maria. (vatican news – sk)

