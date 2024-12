Papst: Gebet für alle leidenden Kinder

Palästinensische Kinder in der Nähe von Gaza-Stadt inmitten des andauernden Krieges zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung (AFP or licensors)

Anlässlich des „Festes der unschuldigen Kinder“ hat Franziskus an alle Kinder erinnert, die unter Krieg und anderen Notständen leiden.

„Heute, am Fest der #UnschuldigenKinder, denken wir an die Kleinen, an alle Kinder, die unter Ausbeutung, Hunger und Krieg leiden. Der Herr helfe uns, sie zu schützen und zu unterstützen“, schrieb er in einer Kurznachricht auf der Plattfom X.

Franziskus hatte jüngst offiziell einen Weltkindertag ins Leben gerufen, der Kinderrechte stärken und das globale Engagement für die Kleinsten fördern soll.

Das „Fest der unschuldigen Kinder wird seit dem 6. Jahrhundert begangen, Datum ist der 28. Dezember. Es erinnert an die Ermordung der Kinder von Bethlehem durch König Herodes, der Jesus verfolgen ließ (vgl. Mt 2, 13-23).



