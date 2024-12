Papst: „Lasst die Waffen schweigen und lasst Weihnachtslieder erklingen!“

Papst Franziskus hat in den Grußworten nach dem Angelus an diesem Sonntag zu einem weihnachtlichen Waffenstillstand an allen Kriegsfronten aufgerufen. Er seine Botschaft des Friedens, der Hoffnung und der Versöhnung für Länder wie Mosambik, die Ukraine und das Heilige Land.

Zwei Tage vor dem Hochfest der Geburt Jesu, auf den die Menschen ihre Hoffnung setzen, erinnerte Franziskus zunächst an Mosambik, das „zwischen Armut und Gewalt gefangen“ sei. Er wünsche sich, dass „der Dialog und die Suche nach dem Gemeinwohl, getragen vom Glauben und vom guten Willen, über Misstrauen und Zwietracht siegen“ möge.

Danach richtete der Papst den Blick auf „die gequälte Ukraine“, die weiterhin Angriffe auf Städte verzeichne, bei denen auch „Schulen, Krankenhäuser und Kirchen beschädigt“ würden. „Lasst die Waffen schweigen und lasst Weihnachtslieder erklingen!“, bat Franziskus inständig. „Lasst uns beten, dass zu Weihnachten der Beschuss an allen Kriegsfronten aufhört, im Heiligen Land, in der Ukraine, im ganzen Nahen Osten und in der ganzen Welt.“

Mit Schmerz denke er auch an Gaza und an die Grausamkeit dort: „an die Kinder, die mit Maschinengewehren beschossen werden, an die Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern... So viel Grausamkeit!“ Papst Franziskus telefoniert jeden Abend mit dem katholischen Pfarrer von Gaza. Der argentinische Priester Gabriel Romanelli hält dort die Stellung, auf das Gelände der Pfarrei haben sich mehrere hundert Menschen geflüchtet, die dort unter prekären Bedingungen versorgt werden.

(vatican news – gs)